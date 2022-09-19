英女王國葬直播下午6時開始　倫敦上空驚喜出現彩虹｜持續更新

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世、伊麗莎白二世）9月8日逝世，國葬在香港時間9月19日傍晚6時在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行。香港01會進行文字直播，此外就國葬儀式及下葬進行視像直播。



以下是國葬的流程：



上午6時30分（香港時間下午1時30分）：

英女王的靈柩目前停放在倫敦西敏宮內的西敏廳（Westminster Hall）供公眾瞻仰。瞻仰時段會於當地時間9月19日上午6時30分結束。

約2000名賓客包括多國元首、首腦及政要如美國總統拜登、法國總統馬克龍、日皇德仁和新加坡總統哈利瑪等出席女王的國葬儀式。

上午10時35分（香港時間下午5時35分）：

扶靈隊伍把英女王靈柩移到炮車上。

上午10時44分（香港時間下午5時44分）：

142名英國皇家海軍水手將拉動炮車，將置於皇家海軍炮架（State Gun Carriage）的靈柩移送至西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬，英王查理斯三世（King Charles III）及英國王室成員會徒步護送靈柩到西敏寺。

上午10時52分（香港時間下午5時52分）：

靈柩抵達西敏寺的西門。

上午11時（香港時間下午6時）：

國葬儀式正式開始，英女王國葬儀式開始舉行，由威斯敏斯特院長霍伊爾（David Hoyle）主持，坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）進行佈道。



英國首相卓慧思（Liz Truss）及英聯邦秘書長施佩雅（Patricia Scotland）會致辭。

上午11時55分（香港時間下午6時55分）：

全國將為女王默哀2分鐘。

中午12時（香港時間晚上7時）：

奏國歌、國葬儀式結束。靈柩由皇家海軍炮架運載至惠靈頓拱門（Wellington Arch），途中將經過多個倫敦地標，讓民眾向女王告別。英王查理斯三世及英國王室成員會尾隨靈柩步行，期間大笨鐘（Big Ben）嗚鐘致哀。

下午1時（香港時間晚上8時）：

靈柩抵達惠靈頓拱門，它其後會由靈車送往溫莎（Windsor）。當靈車離開惠靈頓拱門時，現場會鳴放皇家禮炮並奏國歌。英王查理斯三世及英國王室成員也會啟程前往溫莎。

下午4時（香港時間晚上11時）：

國葬儀式結束後，女王靈柩將被運送到溫莎堡。

英國王室成員在聖喬治教堂為英女王舉行私人葬禮。靈柩會在當晚被安葬在國王喬治六世紀念教堂（The King George VI Memorial Chapel），她會與已故丈夫菲臘親王（Prince Philip）合葬。紀念教堂也是女王父母和妹妹長眠之地。

1453：在女王國葬舉行前夕，倫敦市中心上空再次出現彩虹，在西敏宮、白金漢宮、大笨鐘所在地都可看到，民眾面對如此美景，紛紛舉機拍照並上傳互聯網，更有人認為「猶如女王在向大家告別」。

英國天空新聞（Sky News）報道，英國倫敦西敏宮大笨鐘在為紀念女王默哀一分鐘之前和之後沒有敲響，英國已展開調查。圖為2022年9月14日，鏡頭下英國西敏宮的大笨鐘，照片拍攝時正是女王靈柩由白金漢宮移送到西敏宮之際。（AP）

1445：英國天空新聞（Sky News）報道，英國倫敦西敏宮大笨鐘在為紀念女王默哀一分鐘之前和之後沒有敲響，英國已展開調查。電視台援引英國會發言人的話報道稱：「我們正在緊急調查此事，但我們相信這不會影響次日在國葬出殯期間的鳴鐘。」

英政府9月12日宣布18日全國默哀一分鐘，並稱人們可與家人和朋友在家或走上街上一起紀念她。

1438：國葬儀式舉行後，女王靈柩將安放於國王喬治六世紀念教堂（The King George VI Memorial Chapel）。教堂的建設，原來與女王的父親喬治六世的意願有關……（點擊閱讀全文）

圖為2022年9月18日英國白金漢宮發布的照片，顯示2022年5月在英國溫莎堡內拍下肖像照的英國女王伊利沙伯二世。（AP）

1330：在英國那邊破曉之際，將舉行國葬的西敏寺內部正為儀式作最後準備。

1115：全國默哀1分鐘前後，英國大笨鐘未按原定時間響鐘。國會發言人其後證實出現輕微技術問題，但表示現已完成維修。

1000：韓國總統尹錫悅出席英王查理斯三世主辦的招待會，就英女王逝世向查理斯表示深切哀悼，又對查理斯三世即位表示祝賀。尹錫悅稱，不會忘記女王作為自由和平的維護者貢獻一生。

查理斯三世與威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）表示，希望有機會訪問韓國。尹錫悅對此表示歡迎隨時訪韓。

0900：烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的夫人連斯卡婭（Olena Zelenska）代替丈夫前往倫敦悼念英女王，一身黑衣，神情肅穆哀戚。

連斯卡婭其後與英國王儲威廉王子（Prince William）的妻子、威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）會面，兩人坐在淺咖啡色與白色相間的格紋扶手椅上談話。

0800：美國總統拜登（Joe Biden）和夫人吉爾（Jill Biden）到西敏宮向女王表達敬意。拜登還稱，伊利沙伯二世讓他想起自己的母親。

根據英國王室9月15日公布國葬的流程，預料會有逾2,000人出席國葬。

英女王在1952年、年僅25歲時登基，在之後的70年內盡心盡力地為國民服務。她將自己一生奉獻國家，大批國民為向她致謝和親身送別她，自9月14日起在西敏宮外大排長龍，通宵輪候入內瞻仰她的靈柩，有人在靈柩前落淚。

這次國葬是自第二次世界大戰以來，英國最大規模的國家典禮之一。包括多國元首及王室成員在內的逾2,000名人士會出席，中國國家主席習近平派出特別代表、中國國家副主席王岐山出席。

0300：英國全國在9月18日晚上8時（香港時間19日上午3時）為女王默哀1分鐘。首相卓慧思（Liz Truss）與丈夫奧利里（Hugh O'Leary）在唐寧街10號默哀，台維斯盃（Davis Cup）在蘇格蘭酋長球場（Emirates Stadium）舉行之際，現場人們亦停止活動，舉行為時1分鐘的默哀。

在倫敦，18日繼續有民眾在西敏寺外排隊，等候進入西敏寺瞻仰英女王靈柩。不過數位文化傳媒和體育部18日晚宣布截龍。

▼英女王靈柩由白金漢宮移送往西敏宮的照片，請點擊放大觀看：

▼民眾到西敏宮瞻仰英女王靈柩的照片，請點擊放大觀看：