英媒：查理斯傳擬修法「搣柴」哈里與安德魯王子等　取消攝政資格

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）國葬已結束，從片段可見哈里及安德魯王子都沒穿軍裝，有人更看到，哈里服裝上肩膊位置代表女王的ER的紋章不見了。根據英媒報道，哈里和安德魯面對的窘境，不止於在公開場合不能再穿軍裝那麼簡單。



英國《每日電訊報》稱英國王查理斯三世（King Charles III）正考慮推動修法，取消讓哈里王子（Prince Harry）、安德魯王子（Prince Andrew）及其長女英國比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）擔任國務顧問（Counsellor of State）資格。

根據《1937攝政法令》規定，英國君主的配偶及順位排在前四位的21歲以上繼承人，會被任命為國務顧問，他或她們可在英王不適或不在英國時，代表英王處理公務。

這些公務包括參加樞密院會議、簽署例行文件以及接收新任駐英大使的國書。

英女王與查理斯：英女王伊利沙伯二世履行重要的政治責任、外交責任、社會責任、文化責任，每年她都會從白金漢宮前往上議院，主持一年一度的國會開幕大典（State Opening of Parliament），圖為2019年10月14日，她與王儲查理斯一同出席典禮的情形。當時已有評論認為，這是為了查理斯將來登基鋪路。

現時有資格攝政的有卡米拉王后（Queen Consort Camilla）、威廉王子、哈利王子、安德魯王子和比阿特麗斯。查理意識到讓「不在職」王室成員有這資格是不協調的（哈里、安德魯、比阿特麗斯都沒有履行公職），將盡快修改法令除去三人的資格，並可能由安妮公主（Princess Anne）、愛德華王子（Prince Edward）來遞補。

安德魯捲入美國「元首級淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）操縱少女提供性服務的醜聞，而哈里則是因與妻子梅根在2020年初突然「脫離王室」、卸下高級王室成員職務，兩人都惹來外界猛烈批評。有人呼籲不能讓安德魯及哈里繼續有這個資格。

▼國務顧問很少有機會真的「上場」代君主處理公務，然而2022年較早時，查理斯和威廉都曾被要求在國會開幕大典（State Opening of Parliament）填補女王的空缺。