俄烏兩軍人數比拼　俄羅斯指近6000兵戰死　遠低過西方估計

俄羅斯與烏克蘭戰事自2月24日開始持續至今，雙方投入大量兵力，至俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）9月21日宣布啟動局部動員，徵召30萬預備役軍人入伍，再度引起關注。俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）表示對烏特別軍事行動中，至今5,937名俄士兵陣亡。此數字遠低於西方估計。



今日俄羅斯電視台（RT）報道，這是俄軍自3月底曾公布俄方陣亡數字以來，再次公布死亡數字。在3月底時，莫斯科政府公布有1,351名俄軍死亡。

俄羅斯估計烏軍約20萬人

自俄烏戰爭以來，兩方投入多少兵力，傷亡又是多少？各方也有不同估算，據紹伊古講述俄方的估計，烏方共有61,207名士兵死亡，是俄軍死亡人數的10倍以上。

他稱「最初烏克蘭武裝部隊人數在201,000至202,000人之間，自那時之後，他們損失了大約100,000人，其中61,207人喪生，49,368人受傷。」

烏克蘭方面則在8月底時曾稱，烏軍死亡數字為近9,000人，遠低於俄羅斯估計。智庫國際戰略研究所（IISS）曾估計烏軍在此次戰爭投入約196,600人，包括125,600名地面部隊成員。

俄軍被指派多達25萬人

至於俄方人數，在2月24日戰爭前，美國政府曾估算俄羅斯有16.9萬至19萬名軍力在烏克蘭附近。至今年9月，烏克蘭國家戰略研究所（National Institute for Strategic Studies，暫譯）研究員估計俄軍共派出20萬至25萬人到烏克蘭。

今年8月，美國國防部曾估計俄羅斯軍隊的死傷人數在7萬至8萬之間。9月20日，烏軍在Facebook發文，推測俄軍的死亡人數為54,810人，此數字遠高於俄軍最新公布的5,937人。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在更早之前的7月20日則指，推算俄軍有約1.5萬人死亡、約4.5萬人受傷。