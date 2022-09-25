美國航母兩天前抵韓　朝鮮發射短程導彈是為示威？

日本海上保安廳9月25日引述防衛省消息，指朝鮮在當地時間早上6時56分疑似發射彈道導彈，但隨即在7時11分左右落入大海。韓國軍方指出，朝鮮向東海地區發射一枚短程彈道導彈。



韓國聯合參謀本部表示，25日上午6時53分發現朝鮮在平安北道泰川一帶，向東部海域發射一枚短程彈道導彈。導彈在約60公里遠地點飛行約600公里，最高速度約為5馬赫。

韓國總統國家安全委員會（NSC）譴責朝鮮試射短程彈道導彈是挑釁行為，加劇朝鮮半島和區內的緊張局勢。

日本防衛大臣濱田靖一25日在新聞發布會上表示，日本政府已通過位於北京的外交渠道向朝鮮發出抗議。他指，「這違反聯合國安理會決議條款。我們強烈譴責這些行為，並已通過位於北京的外交渠道向朝鮮發出抗議。」

韓聯社曾在24日報道，軍方21和22日發現朝鮮可能準備在東岸的新浦市試射「潛射彈道導彈」。

日本放送協會（NHK）稱，位於美國的戰略與國際研究中心（CSIS）在22日發表報告，稱根據6日拍攝的衛星圖片顯示，朝鮮在西部的西海衛星發射場有大規模工程進行，估計可能是用於發射更大型的強力火箭。

朝鮮今次疑似試射導彈，正值美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪問亞洲前夕，她會在25日抵達日本東京，並出席前首相安倍晉三的國葬，之後轉到韓國訪問。

美國航空母艦列根號戰鬥機群9月23日上午抵達韓國斧山海軍作戰基地，韓聯社23日稱，這是彰顯美國對朝延伸威懾的承諾，以及對朝鮮發出強烈的警告訊號。未知朝鮮今次射彈，是否為了抗議美國航母的上述舉動。