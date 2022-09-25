菲律賓將向俄羅斯購買石油飼料化肥等

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在紐約出席聯合國大會期間接受彭博社採訪時說，菲律賓不能只依賴傳統供應商，並透露菲律賓正在與俄羅斯和其他國家商議，旨在讓菲律賓食品和化肥等農業必需品的供應鏈變得多元化，從而降低成本。



菲律賓總統小馬可斯說，菲律賓正在與俄羅斯磋商，向後者購買燃料，以及飼料、化肥等其他關鍵商品，並強調將以國家利益為先。

小馬可斯9月23日在紐約出席聯合國大會期間接受彭博社採訪時說，菲律賓不能只依賴傳統供應商，並透露菲律賓正在與俄羅斯和其他國家商議，旨在讓菲律賓食品和化肥等農業必需品的供應鏈變得多元化，從而降低成本。

他也透露，菲律賓與俄羅斯和其他國家已接近達成協議。

小馬可斯說，找尋新的石油、飼料和化肥供應對菲律賓至關重要。他直言：「這在政治上有些棘手，但國家利益是首要考量。」

圖為2022年9月22日，菲律賓總統小馬可斯（左）在美國紐約與美國總統拜登（右）會面。（AP）

俄烏戰事 打擊菲經濟

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方對俄羅斯實施能源制裁。七國集團本月初已同意對俄羅斯石油設定價格上限，而美國更恫言將制裁以高於七國集團定下的價格上限購買俄羅斯石油的國家。

菲律賓政府正面臨包括食品短缺、高通脹率和比索疲軟等經濟挑戰。小馬可斯說，通脹反映了美元強勢，並指美聯儲一直非常激進地加息，迫使菲律賓央行也得大幅加息。今年為止，菲央行已經將利率上調225個基點，以抑制通脹。

小馬可斯說：「我們不能允許這發展到人們根本無法購買糧食或繳付水電費等基本需求的地步。我們正在密切關注情況，以確保不會達到這個地步。」

圖為2022年9月22日，菲律賓總統小馬可斯在美國紐約與美國總統拜登（不在圖中）會面。（AP）

小馬可斯願與華妥協

此外，小馬可斯也表明有意就南中國海的聯合勘探活動，重新與中國進行談判，以擴大菲律賓的能源來源，讓能源供應更多元化。

菲律賓和中國在南中國海存在主權爭端。小馬可斯說，菲律賓探討與中國妥協，但強調任何協議都不得違反菲律賓的法律。

他還說，雖然中菲兩國無法就南中國海主權達成一致，但將繼續探索其他途徑。「該地區過去曾出現類似情況，各國對（專屬經濟區）和領海基線有不同的主張，但他們仍設法找到了與中國和美國聯合勘探的方法。」

針對區域的安全局勢，小馬可斯指出，菲律賓靠近中國大陸和台灣，一旦雙方爆發戰爭，菲律賓難免遭池魚之殃。「首要任務是保衛我們的國家，但我們也不能單獨行動……菲律賓在軍事上沒有足夠能力獨自打一場仗，因此我們把大部分努力放在與我們的盟友和夥伴建立合作關係。」

他也補充，東盟在本區域的防衛與安全方面應該扮演主要角色。

本文獲《聯合早報》授權轉載

