F1賽事復辦新加坡酒店餐飲業大旺　有賽道景觀套房每晚近2.2萬元

除了新加坡濱海灣一帶的酒店，F1也帶動其他住宿的需求。旅遊網站Expedia亞洲公共關係主管拉賈拉姆說，針對F1週末有關宅度假（Staycation）的搜索量，與過去12個星期的平均週末需求相比，增加了一倍。



世界一級方程式賽車（F1）新加坡大獎賽時隔兩年後，將於週五（9月30日）掀開序幕，賽車熱潮刺激酒店業生意，酒店房價激增至少三倍，有酒店的套房價格甚至逼近一晚4000新加坡元（約21900港元）。受訪酒店在賽事期間的入住率已超過九成，相信是新加坡步入與新冠病毒共存階段後入住率最高的一次。

大多受訪酒店業者透露，今年1月底宣布F1大獎賽將於9月30日至10月2日復辦後，便陸續接到在賽事期間入住的詢問。由於需求強勁，房價大幅攀升。記者上網查閱濱海灣一帶的酒店房價發現，F1期間的房價介於每晚約1240新加坡元至2580新加坡元，遠超出其他週末的約390新加坡元至960新加坡元。一些面向賽道的套房價格至少高出一倍，比如南岸JW萬豪酒店套房一晚的價格高達3700新加坡元。

新加坡文華東方酒店總經理高立凡（Philipp C. Knuepfer）回覆《聯合早報》詢問時說，F1期間幾乎滿房。自F1復辦的消息發布後，酒店便開始接到預訂的查詢，相較於2019年，今年有更多客人提前預訂房間。

富麗敦酒店區域總經理陳海洋說：「富麗敦酒店與富麗敦海灣酒店的入住率已處於最高水平。酒店今年2月中旬就開始接到預訂的查詢，今年的預訂速度比2019年快。」

F1新加坡站以街道夜賽為賣點，將公共道路變成賽道。（Getty Images）

濱海灣賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Marina Bay）總經理林文彬說，今年客房需求與價格都比疫情前來得高，可能是大家對F1回歸新加坡感到興奮，期待值成倍提升。酒店以一晚2500新加坡元起的價格，提供夜賽賽道景觀套房，讓車迷在房內也能體驗比賽的快感。

同樣入住率超過90%的還有半島怡東（Peninsula Excelsior）。酒店市場傳播媒介總監張美河說，酒店只剩一晚約1700新加坡元、面向賽道的行政套房可預訂。過去三個星期，客房的需求與預訂明顯上升。

除了位於濱海灣一帶的酒店，F1也帶動其他住宿的需求。旅遊網站Expedia亞洲公共關係主管拉賈拉姆（Lavinia Rajaram）受詢時說，針對F1週末有關宅度假的搜索量，與過去12個星期的平均週末需求相比，增加了一倍。

新加坡lyf福南共享公寓在F1週末的入住率已接近95%。雅詩閣有限公司lyf品牌總監格樂士（Norman Cross）指出，公寓從6月開始接到多數的預訂，預計到時入住率將爆滿。

賽道附近餐館已訂滿

另外，F1賽事也帶動了餐飲業，可看到賽道的餐館已訂滿，其中來自企業的需求與疫情前相比明顯增加。

濱海灣金融中心一號大樓頂層的LeVel33在F1週末期間的預訂爆滿。餐館董事總經理彼恩博士（Martin Bém）說：「今年的需求比2019年快且熱烈，在F1復辦消息公布後，就有關於訂位的詢問，其中企業團隊與大型團體的食客比疫情前多。」

配合賽事，餐館除了推出特別菜單，營業時間也從凌晨零時延長至凌晨2時才打烊。

意大利餐廳Altro Zafferano整個星期的晚餐預訂已爆滿，只剩下午餐時段。餐廳董事瓦丁科羅布（Vadim Korob）透露，F1舉辦的消息公佈後，來自企業的詢問迅速湧來，其他食客則是近幾個月才陸續預訂。

外國超級F1迷湧入獅城 門票幾乎售光

來自英國的金（Andrew King）曾現場觀看25場F1賽事，今年他與妻子一同前來新加坡觀賽並慶祝生日，兩人的酒店住宿與門票花費超過6000元。圖為他今年7月觀看在英國銀石賽道（Silverstone）舉行的F1英國大獎賽。（受訪者提供）

來自英國的金（Andrew King，50歲，重型貨車司機）是一名超級F1迷，他曾在英國、加拿大、意大利、葡萄牙等國家觀看約25場F1賽事。

今年他與妻子將一起前來新加坡觀看F1，並慶祝生日。兩人單是酒店住宿與賽事門票，共花了超過6000新加坡元。

他告訴記者，他早在1月就預訂了濱海賓樂雅酒店的房間，五晚費用約2300新加坡元，賽事門票則各花費約2000新加坡元。 「我們每年都會設法去觀看英國以外的F1賽事。對我而言，F1是世界最偉大的活動，也是最值得親眼觀看的體育賽事。」

另一名旅客馬明安（26歲，科技公司總裁）星期五（30日）將與父親從菲律賓飛來我國，這是兩人首次現場觀看F1。

兩人的酒店住宿與票價花費近8000新加坡元，他們7月中旬預訂卡爾登酒店，五天的單間房價約2000新加坡元，賽事門票則花費3700新加坡元購買，其中包含與車手馬格努森的見面會。

馬明安說：「我10多歲就成了F1迷，疫情期間看了F1紀錄片後，讓我更喜歡這項運動。新加坡是離菲律賓最近的F1舉辦國，所以下重本也想來現場觀看。」

今年的F1賽觀眾人數預計會創下自2008年承辦賽事以來的第二高。新加坡大獎賽發言人受詢時說，今年的F1門票銷售比2019年強勁，無論哪個類別的門票，多數已售罄或幾乎售罄，其中10月2日的正賽門票預計將一票不剩。 2019年賽事共吸引26萬8000名觀眾，是迄今為止的第二高紀錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

