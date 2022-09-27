聯合國大會一般性辯論閉幕　古特雷斯：核訛詐時代必須結束

第77屆聯合國大會一般性辯論29月6日在美國紐約聯合國總部落下帷幕。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）這天在致辭中敦促採取一切手段消除核威脅。



今屆聯合國大會一般性辯論共190個會員國代表發言，包括126名國家元首和政府首腦。大會主席克勒希（Csaba Kőrösi）在閉幕講話中稱：「參加這場辯論的人數之多，表明一般性辯論在國際事務中有多重要」。

聯合國大會一般性辯論閉幕之際，古特雷斯26日在紀念「徹底消除核武器國際日」的活動上承諾不會放棄，敦促各國「利用每一種對話、外交和談判途徑來緩解緊張局勢、降低風險並消除核威脅。」

古特雷斯稱，在柏林圍牆倒下數十年後，「我們可以再次聽到核武劍拔弩張的聲音。讓我清楚地表明，核訛詐的時代必須結束。」

耿爽：擁有最大核武庫國家應切實履行責任

中國駐聯合國副代表耿爽也在紀念「徹底消除核武器國際日」的高級別會議上發言。耿爽稱，擁有最大核武庫的國家應切實履行特殊、優先責任，進一步大幅和實質削減各自核武庫。

耿爽又說，個別國家執迷大國戰略競爭，執意開展核潛艇合作，這些舉動加劇核軍備競賽與核擴散風險，應立即終止。

朝鮮譴責韓美聯合軍演

朝鮮駐聯合國代表金星26日發表為時18分鐘的演講，期間就美國和韓國為應對朝核威脅而舉行的海軍聯合軍演表示譴責。

根據韓聯社，金星稱，美國正發動讓朝鮮半島周邊國家擔憂的海上聯合演習，此舉明顯為點燃半島戰爭導火索、萬分危險的行為。

報道指，金星在演講中未提及韓國。