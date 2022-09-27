日本外務省召見俄大使抗議　要求就拘押領事道歉

俄羅斯9月26日拘留一名日本駐海參崴總領事館領事元樹辰典數小時，指他涉嫌從事間諜活動，已下令他離境。日本強烈抗議，外務省召見俄大使，要求就扣押領事一事道歉。



日本外相林芳正27日表示：「所謂從事違法活動完全不屬實。」他指，外務省已召見俄羅斯駐日大使加盧津，事務次官森健良向對方提出嚴正抗議，要求俄方正式道歉，並防止再次發生類似事件。

林芳正透露，肇事領事以被蒙上眼睛、雙手和頭部被按住等無法動彈的狀態被帶走，並接受高壓態度的調查問訊。他批評稱：「（對此事）極為遺憾，絕對無法接受。」

林芳正指，此事明確違反《維也納領事關係公約》，認為日本有必要採取相應措施。

俄聯邦安全局26日表示，日本領事元樹辰典因蒐集機密訊息，在海參崴被捕。俄方稱他在用酬金獲取有關俄羅斯與一個亞太地區國家當前合作領域、西方制裁政策對濱海邊疆區經濟形勢影響的內部訊息時被當場抓獲。元樹辰典在該局發布的片段中，對違反俄羅斯法律表示認罪。俄羅斯衛星通訊社引來消息人士稱，元樹辰典已經獲釋。

塔斯社報道，元樹辰典將於9月28日之前離開俄羅斯。日本官房長官松野博一亦指，從最優先考慮安全的角度出發，元樹辰典最遲會在28日離開俄羅斯。