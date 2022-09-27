烏克蘭︱4個俄控區辦入俄公投　官員：初步結果顯示強烈傾向入俄

烏克蘭4個親俄或俄軍控制的地區9月23日至27日舉行入俄公投，在27日結束。俄羅斯選舉官員27日表示，初步結果顯示這些地區強烈傾向入俄。烏克蘭與西方多國已表明不會承認這個公投。



俄羅斯衛星通訊社指，莫斯科公布了在俄羅斯境內參加「入俄公投」選民的第一批投票數據，例如根據14.22%選票統計結果，有97.91%在俄羅斯境內選民投票贊成「頓涅茨克人民共和國」加入俄羅斯；根據12.56%選票統計結果，97.82%在俄境內選民投票贊成「盧甘斯克人民共和國」入俄。

位於烏東的頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、烏南的赫爾松州（Kherson）和扎波羅熱州（Zaporizhzhia）9月23日起舉行加入俄羅斯聯邦的公投，這些地區。烏克蘭與西方多國早前已強調不會承認公投結果，並批評是虛假公投。

這次公投引起的爭議，也包括有當地人表示俄軍士兵攜投票箱逐家逐戶敲門要求居民投票，指目的是為了「安全」。英國廣播公司（BBC）引述安赫德一名居民指，他看見持槍的俄羅斯士兵上門收集選票：「他們會告訴你，必須口頭回答支持或否，士兵們會在紙上記下答案。」

英國國防部估計俄羅斯總統普京會在9月30日演說時宣布把烏克蘭4地併入俄羅斯。