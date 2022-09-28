超強颱風奧鹿襲菲律賓8死3失蹤　越南中部二次登陸至少10傷

超強颱風奧鹿（Noru）9月28日在越南中部登陸，政府頒布宵禁應對並疏散80萬人。菲律賓國家減災委員會（NDRRMC）27日表示，奧鹿登陸當地後，迄今有包括5名救援人員在內8人喪生，3人下落不明。



越南

根據越南快報網站（VnExpress），奧鹿的風眼在27日下午6時位於距離越南中部海岸近200公里處，但已造成至少10人受傷。

中央水文氣象預報中心（NCHMF）指，28日上午1時在越南中部登陸後風勢持續減弱，上午4時，最高風速為每小時117公里。

越南多地出現停電，包括廣義省（Quang Ngai）和廣南省（Quang Nam）、廣義省旁的李山島（Ly Son）、峴港市（Da Nang）部分地區、承天－順化省（Thua Thien-Hue），以及中部高地省份嘉萊省（Gia Lai）和昆嵩省（Kon Tum）幾個社區，55.5萬戶家庭受影響。

廣南省28日上午5時30分錄得近4,000個變電站斷電。

根據NCHMF，奧鹿已進入峴港和廣南的大陸，降雨將持續至30日，28日至30日中北部地區常見降雨量為100至250毫米，部分地區降雨量逾300毫米。而沿海地區與河內（Hanoi）所在的北部三角洲料降雨量是70至150毫米，某些地區超過180毫米。

在這樣的大雨下，發生山泥傾瀉和山洪的可能很高。

中央水文氣象預報中心負責人表示：「近期風暴的經驗顯示，當暴風登陸時我們相對安全，但當它們走後，（我們）會因山泥傾瀉和山洪而有所損失，因此人們需注意」。

奧鹿25日在菲律賓北部登陸，26日移入南海中東部海域，28日登陸越南中部。

菲律賓

國家減災委員會27日稱，奧鹿在過去整個週末挾帶強風暴雨吹襲呂宋島（Luzon），導致8人死亡，3人失蹤。

其中5名死者為救援人員，他們在馬尼拉以北的布拉干省（Bulacan）遭洪水席捲失去生命。

奧鹿25日下午登陸菲律賓北部、位於首都馬尼拉以東的奎松省（Quezon），約8,400人需要疏散到安全地區。馬尼拉在內的多處地區有大風和暴雨。