普京核威脅成真會怎樣　美科學家模擬一旦美俄核戰　情況有多恐怖

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）9月21日指控國科學家曾模擬俄羅斯與美國發生核戰的情況並估計，死傷人數會在開戰數小時內突破9,000萬人。



前總統兼現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫27日在其Telegram頻道上表示：「如果有必要，俄羅斯有權使用核武器」。

美國普林斯頓大學（Princeton University）公共與國際事務學院副教授、科學與全球安全項目聯合總監格拉澤（Alexander Glaser）2019年9月7日在Youtube發布一條時長4分鐘的影片，講述美俄爆發核戰可能發生的狀況。

在這條名為「A計劃」（Plan A）的影片中，科學家展示其設想俄羅斯嘗試擊退北約成員國的情景。俄羅斯一開始會先與西歐爆發戰爭，不過一旦所有主要城市均遭轟炸，戰爭就會在美國和俄羅斯之間發生。

科學家模擬俄羅斯與美國之間的戰爭，結果顯示，這2個國家爆發一場核戰，45分鐘便會有310萬人喪生。倘算上整個歐洲、亞洲和美國，在爆發衝突的最初幾小時內，會有超過9,000萬人傷亡。