美國參議院通過短期撥款法案　聯邦政府可運作至12月中

美國參議院9月29日以72票贊成、25票反對，在今個財政年度結束前通過聯邦政府短期撥款法案，避免政府停擺，同時亦繼續為烏克蘭提供軍事及經濟援助。



美聯社報道，有關法案在參議院成功闖關後，仍需交由眾議院辯論。根據法案內容，聯邦政府部門可以目前開支形式運作至12月中，期間兩黨議員可以爭取時間就2023年財政年度的開支水平進行談判。

另外該撥款法案亦加入多項例外條款，包括批准向烏克蘭提供超過120億美元援助，有關款項將用於為烏克蘭軍方提供訓練、裝備和物流支援、協助烏克蘭政府為民眾提供日常服務、以及為當地的美國軍備補給等。

參議院內兩黨議員都一致支持華府繼續援助烏克蘭，民主黨的多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）認為，俄烏戰爭爆發七個月以來，華府在協助烏克蘭民眾抵抗俄羅斯發揮作用；共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）則指出，援助烏克蘭並非象徵式，而是對美國及盟友安全的投資。

除了援助烏克蘭，今次撥款法案亦包括用於協助應該颶風伊恩（Hurricane Ian）、新墨西哥州山火等自然災害等。