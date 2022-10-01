國慶日｜布林肯向中國人民發表祝賀　金正恩向習近平致賀電

10月1日是中國成立73周年。朝鮮領導人金正恩向中國國家主席習近平致賀電。美國務卿布林肯（Antony Blinken）9月30日也向中國人民表示祝賀。



根據朝中社，金正恩在賀電中向習近平祝賀中國成立73周年，又指朝鮮勞動黨、政府和人民始終不渝地支援和聲援中國共產黨、政府與人民維護國家主權、領土完整、實現統一的正義鬥爭。

金正恩表示，自己將一如既往地願與習近平一起，繼續加深雙邊友好關係，守護亞洲與世界的和平與穩定。

布林肯9月30日發布聲明稱：「美國與國際社會合作以克服當今世界面臨的巨大障礙之際，我們歡迎在應對全球挑戰方面與中國合作，包括衞生、氣候變化、禁毒，以及我們利益交匯的其他領域。」

中國駐紐約總領館28日在網上舉辦慶祝中國成立73周年慶祝活動。美中關係全國委員會會長歐倫斯（Steve Orlins）表示，今年是《上海公報》發表50周年，它為富有成效的美中關係打下政治基礎。

根據中國駐紐約總領館網站，歐倫斯、中國駐紐約代總領事江建軍、美國中國總商會會長、中國銀行美國地區分行行長胡威與紐約中國和平統一促進會會長馬粵等人出席活動期間，以視像形式共同慶祝中國成立73周年，並就中美關係及兩國人民友誼表達良好祝福。

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歐倫斯稱：「讓我們從今天開始一起努力，共同面對全球挑戰。」