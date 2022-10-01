載21人中國貨船多人食物中毒至少12死　越媒：疑吃下有毒魚類

越媒9月30日報道，一艘載有21人的中國籍散貨船在越南海域航行途中，有18人食物中毒，迄今已有12人死亡，9人在30日送往昆島軍民醫療中心搶救，當中6人後來情況恢復穩定。另有越媒引述倖存船員稱，他們可能是吃下有毒的魚而中毒。



《越南快訊》30日稱，中國籍散貨船「五洲8號」（Wuzhou 8）9月27日載着木薯離開泰國春武里府（Chonburi Province）錫昌島港（Kohsichang port），原定8日抵達中國連雲港，卻在越南海域出事，21名船員中有12人死亡。

五洲8號船長30日透過其代理公司Hoyer Tranpost Vietnam Co. Ltd.求助，稱船員食物中毒且情況非常危急，需送到上岸就醫。

越南當局出動救援直升機前往，惟救援人員抵達時，船上有10人已死，於是將其餘11人送往西南方110公里外的崑崙群島醫療中心搶救，可是其中1人在送醫途中死亡，1人在送抵醫療中心時死亡。9名病人經治療後，截至當晚有6人恢復穩定，3人情況仍危殆。

《越南人民公安報》1日引述一名船員憶述，船上的食物是由廚師準備的。9月29日中午，船員吃過肉類罐頭，沒有任何問題。當天下午5點30分，大家一起吃了魚和菜。晚上11時左右，機船員出現嘔吐、腹痛、腹瀉徵狀，而且腹瀉多次。

《越南人民公安報》1日引述越南巴地頭頓省人民委員會稱，已就事件發布文件，加急送交越南總理覽閱。

委員會已指示各部門、分支機構以及昆島區人民委員會協調中央有關部門進行救援。該省已就事件通知中國駐胡志明市總領事館，協調安排有關12名已死船員遺體處理事宜，並協助在9名生還船員康復後，將他們送回中國。