印尼足球聯賽發生球迷騷亂　警施放催淚彈致人踩人　最少百人喪生

印尼一場甲組足球聯賽10月1日發生球迷騷亂事件，當地傳媒指警方向球場及看台施放催淚彈，卻引起恐懼，導致人踩人，結果造成最少127人喪生。



英國《鏡報》及《每日星報》報道，事件發生於10月1日晚上，主場的阿雷馬（Arema FC）與帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya）上演東爪哇「打吡」，阿雷馬一度由落後兩球追成二比二平手，但在下半場再失守，最終以二比三落敗。

#Drame 🇮🇩 | Au moins 120 supporters de football sont morts en #Indonésie après une émeute lors d'un match de championnat opposant #AremaFC à #PersebayaSurabaya. pic.twitter.com/PMVML6BFo5 — 7info (@7info_ci) October 1, 2022

報道引述印尼傳媒指，大批阿雷馬的球迷在賽後從看台衝落球場表達不滿，並與警方及印尼軍方人員爆發衝突，並向他們擲雜物。當局隨即發射催淚彈嘗試驅散球迷，不過卻造成反效果，多人吸入氣體後出現呼吸困難，亦有多人失足倒在地上，遭其他人踩中。

Penembakan gas air mata salah satu penyebab puluhan jiwa tewas di stadion kanjuruhan. STOP KOMPETISI ATAS DASAR KEMANUSIAAN! Cc @jokowi @Kiyai_MarufAmin pic.twitter.com/O5kgtSbgK7 — Instagram @akmalmarhali20 (@akmalmarhali) October 1, 2022

網上流傳的片段見到，有球迷為了逃避催淚彈的煙霧，紛紛嘗試攀越看台上的鐵絲網。亦有片段指球場附近的醫院走廊放滿遇難者遺體，而且醫療設備無法應付大量傷者，預計死亡人數可能進一步增加。

當地傳媒表示，事件導致127人身亡，包括兒童及兩名警員。賽會負責人對事件感到非常遺憾和擔憂，並表達慰問，同時取消本周餘下比賽。印尼足總亦證實，阿雷馬在球季餘下賽事禁止在主場作賽，以及即時派員到當地調查原因。