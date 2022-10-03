諾貝爾獎｜開創古遺傳學研究人類進化史　帕博獲生理學或醫學獎

2022年諾貝爾生理學或醫學獎的得主出爐，由瑞典生物學、進化遺傳學家帕博（Svante Pääbo）獲得。他透過研究已滅絕的古人DNA，發現遺傳基因與進化的關係，為研究人類進化，如何成為「智人」打開大門。



基因是建構生物的密碼，不論古今都不例外。帕博的研究為不可能創造了可能，他的團隊成功在已滅絕，舊石器時代的尼安德特人的標本中套取了線粒體 DNA並成功排序，開創了「古遺傳學」。

在一個4萬年前的骨頭中抽取DNA，一直被認為是不可能的任務——但帕博成功了。

若說化石是對古代生物的直接見證，古遺傳學就是對古代生物的生理及解剖學提供了訊息，特別是在遺傳學方面：提供了進化的另一個直接證據。帕博其中一個最偉大的成就，是在2010年發現了新的古代人丹尼索瓦人，並指出古人間的基因交流，流向了今天的人類——智人。這為人類的進化提供了重要的線索。

值得一提，帕博的父親伯格斯特龍（Sune Bergström）同樣是諾貝爾的獲獎者。伯格斯特龍與另外兩名科學家薩米爾松（Bengt I. Samuelsson）及范恩（John R. Vane），就發現前列腺素的生物機制獲得了諾貝爾生理學或醫學獎。

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以下為各獎項結果公布的時間表：

- 物理學獎 – 香港時間10月4日下午5時45分

- 化學獎 – 香港時間10月5日下午5時45分

- 文學獎 – 香港時間10月6日晚上7時

- 和平獎 – 香港時間10月7日下午5時

- 經濟學獎 – 香港時間10月10日下午5時45分

2022年諾貝爾獎的獎金為1000萬瑞典克朗 （約708萬港元）。

2021年諾貝爾生理學或醫學獎得獎者是美國生理學家朱利葉斯（David Julius）及美國分子神經生物學家帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian），表揚他們在發現溫度與接觸感受體的貢獻。他們研究有助研發藥物，以及治療慢性痛症等疾病。

2020年諾貝爾生理學或醫學獎得獎者是美國病毒學家阿爾特（Harvey J. Alter）、英國病毒學家霍頓（Michael Houghton）及美國病毒學家賴斯（Charles M. Rice），以表揚他們在發現丙型肝炎病毒的貢獻。