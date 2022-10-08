克里米亞大橋：爆炸後公路橋恢復通行　普京下令加強保安

烏克蘭克里米亞半島的克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋，Kerch Bridge）10月8日有貨車爆炸，令運油列車起火。俄羅斯稱調查員已取得疑犯的資料，他是肇事貨車的車主。總統普京（Vladimir Putin）其後下令聯邦安全局（FSB）加強大橋及連接克里米亞至俄羅斯的電力及天然氣基建的保安。



俄羅斯聯邦偵查委員會新聞處發布聲明：「俄偵委的調查人員還確定這輛貨車及其車主的數據。這是克拉斯諾達爾邊疆區的一名居民，在該男子的居住地開展調查行動。正在研究車輛的行駛路線和相關文件。」

俄羅斯克拉斯諾達爾地區（Krasnodar），當地位於黑海東岸。

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另一方面，克里米亞領導人阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）在Telegram頻道上說：「克里米亞大橋開始通車。目前允許小汽車和客車通車，所有車輛必須經過全面的安檢」。

阿克肖諾夫稱，對於貨運貨車， 「刻赤2號」渡輪稍後亦開啟穿越刻赤海峽的輪渡線。

在當地時間10月8日，烏克蘭克里米亞大橋發生貨車炸彈爆炸，導致運油列車7列油罐車廂起火。公路橋兩個地方出現部分倒塌。

俄羅斯聯邦偵查委員會新聞處公布，初步數據顯示，3人在克里米亞大橋爆炸事件中喪生。當時他們所乘的一輛私家車就在爆炸的貨車旁邊。搜救人員事後從水中打撈出一男一女兩具屍體。