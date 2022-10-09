墨西哥57中學生集體中毒疑涉可卡因　校內食物或用水或遭污染

墨西哥南部恰帕斯州（Chiapas）博奇爾（Bochil）一所鄉村中學，至少57名學生因不明物質中毒。此為過去2週內第3宗同類事件，家長為之憤怒。



據當局稱，學生在10月7日出現中毒徵狀並送院治理，當中1名學生情況嚴重，須轉往州首府一所醫院繼續治療，另外56名學生情況穩定。

墨西哥媒體vallartadaily.com稱，部份受影響學生的樣本的毒理檔案顯示，其到可卡因呈陽性反應。報道內文稱，其中一個可能的解釋是校園內的用水遭到污染。在學生與家長之間談到的其中一個原因，學生因在飯堂進食，或是吃下蛋糕時將毒物吃下。

當地傳媒報道，今次中毒事件為9月23日以來州內第3宗同類事件，受影響學生合計數十名。