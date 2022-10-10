雙十節丨蔡英文：半導體製造聚集在台灣不是風險

台總統蔡英文在雙十節演說中說向國際社會強調，半導體製造聚集在台灣，「不會是風險，而是全球半導體佈局的關鍵之鑰」。



根據雙十節大會典禮直播，蔡英文在演說中表示，在她任期的最後兩年，要在經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力，打造更精實的「四大韌性」。

她說，「把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標」，而首要任務就是建立能夠在逆勢中因應變局、站穩腳步的具有韌性的經濟與產業。

對於產業佈局，蔡英文說，除了要加快腳步，推進「六大核心戰略產業」（資訊及數位、資安卓越、精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等六大產業）發展，更要持續鞏固半導體產業的優勢。

她並特別向台灣民眾及國際社會強調，「半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體佈局的關鍵之鑰」。

蔡英文接着表示，會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，也會協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置，讓「護國神山」的全球地位更重要。

關於社會安全網，蔡英文則說，會持續提升緊急應變、救護和照顧的能量。她並指今年度總預算的社會福利支出超過6000億元新台幣，明年更將突破7000億元，再創歷史新高。

她又指「民主韌性」的建立是守護台灣的關鍵，首要工作就是讓自由民主體制，成為牢不可破的全民共識。蔡英文並表示，民主社會可以有不同立場，可以相互爭辯；但無論外在壓力有多大，都要堅持自由民主體制，一致對外。

她接着說，其次則要強化資訊的透明以及錯假訊息的辨識；最後則要持續深化國際合作，與民主盟友緊密連結。

蔡英文並強調，「中華民國台灣」已經成為世界民主自由的重要象徵；國際社會非常清楚，維護台灣的安全，就是維護區域穩定和民主價值；一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗。

關於提升國防戰力，蔡英文則細數台灣加速量產各式精準飛彈，以及海軍、海巡高效能艦艇，積極籌獲各類小型、高機動性的精準打擊武器，建構完整的不對稱戰力，確保台灣足以應對外在的軍事威脅。

她還說，建構能有效應對現代戰爭需求的軍隊，以及建立軍民整合的全面防衛動員能力刻不容緩。此外，也必須凝聚民心士氣，強化全民的防衛意識。

她在演說中強調，「守土衛國」從來都不只是軍人的事；每一位民眾，都是國家的守護者。

在演說最後，蔡英文提出，台灣的經濟更發展，全球供應鏈就更完整而堅韌；台灣的安全更鞏固，區域和全球就更能和平繁榮；台灣的民主更深化，世界自由民主陣營就更穩固。

她並向民眾喊話：「我們是彼此的手足，讓我們勇敢堅定，自信地站在世界的舞台，讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

