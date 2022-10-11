秘密錄音揭辱罵非裔男童「小猴子」　美國洛杉磯議會主席辭職

美國洛杉磯市議會主席馬丁內斯（Nury Martinez）被揭對同事博寧（Mike Bonin）的非裔兒子發表種族主義言論，稱他Parece changuito（西班牙語中的意思是「他像一隻猴子」）。馬丁內斯10月10日宣布辭職。



《洛杉磯時報》9日連同外泄的錄音進行報道，當中可聽到拉丁裔的馬丁內斯談到在一個巡遊活動的花車上，博寧8歲的非裔兒子很頑皮，如她和另一名女子不管教他的話，他會絆倒。她稱他為ese changito——在西班牙語中，它的意思是「那隻小猴子」。

檔案也錄下民主黨籍的馬丁內斯稱，博寧將這非裔男童「當成白人小孩般」撫養。

馬丁內斯當時說：「我當時想，這孩子需要被狠揍一頓。讓我把他帶到轉角處，然後我會把他帶回來，」她稱這年幼男童為su negrito——在西班牙語中，這是對黑人的貶義詞。她又說打電話給博寧「那個小混蛋」。

錄音檔案內容是馬丁內斯與他人約1個小時的會議談話內容。它發生在議會成員2021年10月的開會上討論重新劃分選區之時。與會者有塞迪略（Gil Cedillo）、德萊昂（Kevin de León）以及洛縣高級勞工事務官員赫雷拉（Ron Herrera）。錄音亦記下塞迪略與德萊昂言論明顯有種族歧視；赫雷拉則未有阻止。

美國洛杉磯市議會主席馬丁內斯（Nury Martinez）出席地方商會活動時的情形。她2022年10月10日辭職。她與其他拉丁裔人士開會時談話錄音外泄，揭露她發布種族主義言論以及其他粗俗言論。馬丁內斯9日道歉並表示羞愧。（馬丁內斯Facebook專頁）

這段錄音最初是由一Reddit用戶發布在論壇上。這賬戶後來已被Reddit停用，錄音檔案也被刪去。迄今外界還不清楚，到底是誰錄下它的。

這名用戶在錄音檔案隨附的文字中說：「哇，你知它會發生，但當你真正聽到它時，這令人難以置信。」

美國洛杉磯市議會主席馬丁內斯（不在圖中）與其他拉丁裔領袖開會時的談話錄音外泄，揭露她發布種族主義言論以及其他粗俗言論。馬丁內斯9日公開道歉並表示羞愧。圖為在錄音檔案中被侮辱的博寧，他2021年5月24日在洛杉磯出席一個記者會。（AP）

在錄音中被侮辱的博寧說：「我感到噁心、憤怒和心痛」。

博寧寫道：「我們對馬丁內斯用可怕的種族主義誹謗攻擊兒子並談論她想要對他進行人身傷害的願望感到震驚、憤怒和絕對厭惡，」他說「這是卑鄙、可惡和完全可恥的。市議會需即時解除她的主席職務，她需辭職。任何看過她的言論的父母，都會知她不適合擔任公職。」

▼博寧發聲明譴責事件：

Our family statement about today's ugly and hateful news. pic.twitter.com/0fPPXwsS5B — Mike Bonin (@mikebonin) October 9, 2022

▼博寧稱，當天有份與會的人都應辭職：

The LA Times is calling for Nury Martinez, Kevin de León, and Gil Cedillo to resign. They must. So must labor chief Ron Herrera.



That’s where the accountability and healing Los Angeles desperately needs and deserves will begin.https://t.co/hvtGy0D7EN… pic.twitter.com/G6yfKpuASI — Mike Bonin (@mikebonin) October 10, 2022

馬丁內斯在事件曝光後，9日向博寧及各界道歉，10日宣布辭職。她9日說，這些話是在非常沮喪和憤怒的情況下說出的。