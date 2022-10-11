企業家Yuri Milner宣布放棄俄羅斯籍　這位富豪曾投資3間中國企業

俄羅斯富豪、 技術投資公司DST Global創辦人米爾納（Yuri Milner）10月11日稱，他和家人已於2022年夏季正式完成放棄俄羅斯公民身份的程序。他曾投資3間中國企業。



米爾納11日在Twitter發文指：「我和我的家人已在2014年永遠地離開俄羅斯，（這是在）俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）後。」

My family and I left Russia for good in 2014, after the Russian annexation of Crimea. And this summer, we officially completed the process of renouncing our Russian citizenship. — Yuri Milner (@yurimilner) October 10, 2022

米爾納在其網站上表示，他自1999年起是以色列公民，他們一家自2014年以來一直住在美國加州。他說自己在俄羅斯沒任何資產，他自2014年以來就沒踏足俄羅斯，而他97%的個人財富是在俄羅斯以外創造的。

美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）估計，米爾納的淨資產為73億美元。他曾投資中國企業阿里巴巴（Alibaba）、京東（JD.com）及小米（Xiaomi）。