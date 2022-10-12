白宮：拜登重新評估美國與沙特阿拉伯關係

沙特阿拉伯主導的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）日前決定減產之後，白宮10月11日指，美國總統拜登（Joe Biden）正重新評估華府與沙特阿拉伯的關係。



美聯社報道，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，拜登認為是時候重新審視美國與沙特的關係，確保符合美國的國家安全利益。柯比稱，今次重新審視是考慮到OPEC最近的決定，以及沙特在組織內的領導。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）則指，目前未有審視時間表。

包括沙特及俄羅斯在內的OPEC+上週同意每日減產200萬桶，惹來歐美領袖不滿。美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）批評，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）透過OPEC+支持俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的戰爭，重申在俄烏戰爭中沒有同時站在兩邊的空間。

梅南德茲揚言，不會在國會通過任何與利雅德（Riyadh）的合作計劃，直到沙特在烏克蘭戰爭上重新評估其立場為止，當中包括阻止向沙特的出售軍武計劃及合作關係。而對於有關要求，柯比認為，向沙特出售軍備有助應對伊朗的威脅。