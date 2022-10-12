瑞士撫恤金政策遭裁定歧視男性　當地勢引起追溯潮

歐洲人權法院（ECHR）10月11日裁定，瑞士政府的撫恤金政策歧視男性，當局除了需要為此修改法例外，亦面對大量的追溯情況。



英國廣播公司（BBC）報道，這宗官司源於一名瑞士男子比勒（Max Beeler），他在1990年代初41歲時，妻子意外離世。他被迫辭去工作照顧兩名年幼兒女，並靠政府的孤寡撫恤金過活。

不過他的兒女踏入18歲之後，當局就停止提供撫恤金。根據當地法例，如果女性喪夫，無論膝下是否有兒女，撫恤金會終身提供。多年來沒有工作並倚靠有關援助生活的比勒因此入稟上訴，但遭法院駁回，稱法律列明男性是大部分家庭的賺錢養家的人，並指兒女長大成人後，父親可以重返職場。

比勒不服判決，向歐洲人權法院上訴，法院裁定，女性在職場的角色已經改變，指瑞士的政策違反歐洲人權公約第14條，認為男性遭受歧視。比勒可以繼續獲得有關款項，其他鰥夫亦可向政府追討金額。

歐洲人權法院的決定並可能引起瑞士全國討論歐洲法官在本地法的權力，該法院位於法國斯特拉斯堡，專責審理涉嫌違反歐洲人權公約的情況，而瑞士雖然不是歐盟成員國，但都是46個簽署國之一。