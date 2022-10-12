印尼財長：OPEC+和沙特大幅減產石油　是為回應美國開創限價先例

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）和沙特阿拉伯決定大幅減產石油，引起美國不滿。美媒10月12日刊登他們訪問印尼財長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）的內容，英卓華稱OPEC+和沙特同意減產，正是回應美國推動開創石油限價先例一事。



石油輸出國組織13個成員國及包括俄羅斯在內其他10個非石油輸出國組織成員國，10月5日在奧地利首都維也納（Vienna）的OPEC秘書處召開會議。他們發聲明宣布，已同意11月起每天原油產量大減200萬桶。

彭博社10月12日稱，英卓華表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府推動對俄羅斯出口石油設價格上限，或是導致沙特阿拉伯及其OPEC+盟友決定削減石油產量的原因。她說：「沙特和OPEC對此事（石油產量）的回應，正是因為那件事（美國推動對俄羅斯出口石油設價格上限）。」

她表示，沙特官員告訴她，一旦設定價格上限的行為確立將商品價格用於地緣政治目標的先例，那麼就沒人知道下一個國家會是哪個。

她稱當美國使用經濟手段實施制裁時，這為一切創造先例。她說這將造成不確定性，不僅對印尼，對所有其他國家來說都是這樣。