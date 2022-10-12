七中全會公報談及烏克蘭危機：中央政治局妥善應對風險挑戰

中共第十九屆中央委員會第七次全體會議（十九屆七中全會）10月9日上午在北京召開，10月12日閉幕。會議公報提及近來的烏克蘭危機，內容指全會充分肯定黨的十九屆六中全會以來中央政治局的工作，包括妥善應對烏克蘭危機帶來的風險挑戰。



公報稱，全會充分肯定黨的十九屆六中全會以來中央政治局的工作，一致認為一年來，面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

公報談到這些工作包括落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，發展全過程人民民主，加強宣傳思想文化工作，加快國防和軍隊現代化步伐，積極開展中國特色大國外交，隆重慶祝香港回歸祖國25周年，堅決開展反分裂、反干涉重大斗爭，又談到妥善應對烏克蘭危機帶來的風險挑戰，著力保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境等。

公報又指全會總結了黨的十九大以來5年的工作，稱以習近平為核心的黨中央大力度推進國防和軍隊現代化建設，全方位開展中國特色大國外交，又指以習近平為核心的黨中央審時度勢、守正創新，敢於鬥爭、善於鬥爭，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰。

中國外交部過去曾多次在回應烏克蘭問題時指，支持對話談判，願同國際社會一道推動烏克蘭危機盡快得到政治解決，又指中方的立場同大多數國家的願望相一致，反對針對中方的無端指責和猜忌，更不接受任何施壓與脅迫。