俄烏局勢︱北約優先加強烏克蘭防空能力　澤連斯基籲更多經濟支援

北約（NATO）成員國防長與烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）10月12日在比利時布魯塞爾舉行會議，討論加強烏克蘭防衛問題，各方同意加強向烏克蘭提供更多軍備，當中包括防空武器。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在另一場合呼籲，國際社會增加經濟援助，有助這場戰爭早日結束。



德國之聲（DW）報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在會上稱，大家會研究如何加強軍事支援烏克蘭，其中防空能力成為優先事項，阻止俄羅斯空襲烏克蘭更多城市和土地，造成更多民眾傷亡。

斯托爾滕貝格形容，在俄烏戰爭中，北約的安全面對關鍵時刻。有北約高層官員表示，如果俄羅斯向烏克蘭使用核武，幾乎肯定引來烏克蘭的盟友、甚至可能是北約物理上回應，令俄羅斯面對史無前例的後果。該名官員認為，莫斯科以核武作威脅，主要目的是阻止北約及其他國家直接介入這場戰爭。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）其後受訪時表示，未來數週會向烏克蘭供應雷達和防空系統，同時敦促俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）應即時結束戰爭，尊重烏克蘭的領土完整，並重返談判桌。

另外澤連斯基以視像形式向國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行（World Bank）年會發表講話，呼籲國際社會增加對烏克蘭的經濟援助，包括用於重建電力基建及購買燃氣和煤炭的貸款等。他指出，烏克蘭如果更快獲得援助，戰爭可以早日結束，保障戰火不會蔓延至其他國家。