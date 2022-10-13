俄烏局勢｜普京擬建天然氣管道通往土耳其　代替受損停運的北溪

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁、蒲廷或蒲亭）在與土耳其領導人埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會晤前表示，俄羅斯正在考慮修建更多通往土耳其的海底天然氣管道，以便把北溪管道閒置的天然氣改道輸往歐洲。



普京10月12日在莫斯科舉行的俄羅斯能源周論壇上表示：「我們可以把北溪管道過去通過波羅的海傳輸的損失的天然氣轉到黑海。」他表示，通向土耳其的黑海管道可以成為俄羅斯對歐洲主要的天然氣出口管道。

克里姆林宮正尋求加強與土耳其的聯繫，俄羅斯入侵烏克蘭之後，與歐盟的關係急劇惡化。俄羅斯對歐盟的天然氣出口量僅為戰前水準的一小部分，而北溪管道通過波羅的海輸往德國的管道系統破裂，令情況進一步惡化。

普京星期四將在哈薩克與土耳其領導人會晤，表示如果土耳其感興趣的話，新建通往土耳其的管道是有可能的：「在經濟上是可行的，而且考慮到最近發生的事件，那裡的安全水準明顯更高。」

北溪暫停使俄羅斯天然氣只剩下兩條通往歐洲的運營路線：一條通過烏克蘭，另一條通過土耳其溪（TurkStream）黑海海底的一條管線輸往土耳其。土耳其溪兩條管線年輸送能力合計為315億立方米，而北溪為550億立方米。

俄羅斯天然氣工業股份公司（簡稱俄氣）在俄羅斯能源周會議上表示，俄氣已準備好在黑海海底修建更多通往土耳其的天然氣管道，還建議在歐盟-土耳其邊境建立一個交易中心，銷售天然氣。

土耳其能源部長多梅茲（Fatih Donmez）在同一會議上表示：「這是我們第一次聽到這樣的想法。我們需要討論法律、商業和經濟和技術問題。」不過，他說鑒於土耳其和俄羅斯之前在土耳其溪等項目上的合作，建造新的天然氣管道「絕對有可能」。