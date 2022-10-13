美國陰謀論者造謠指校園槍擊案是騙局「家屬係演員」　判賠75億元

美國知名極右陰謀論者瓊斯（Alex Jones）多年來屢指2012年美國桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案是騙局，死者家屬是「演員」，他因此被告上法庭，陪審團10月12日判賠償9.65億美元（約75.2億港元）。



瓊斯是電台主持兼作家，也是網站「資訊戰」（Infowars）創辦人。2012年桑迪胡克小學發生造成20名學生、6名成人死亡的槍擊案後，瓊斯多年來造謠指這槍擊案是政府安排的「騙局」，以推動公眾支持槍械管制。

他主張事件內根本無人死亡，在新聞上出現的死者家屬都是演員。

2022年10月12日，美國桑迪胡克小學槍擊案其中一名死者家屬惠勒（Francine Wheeler）在法庭上拭淚（AP）

8個受害人家庭與1名聯邦調查局（FBI）探員2018年入稟控告瓊斯誹謗，指瓊斯散播陰謀論導致他們經常遇到騷擾與恐嚇，陌生人會突然出現在他們家門口，拍攝他們，又或在網絡上言語欺凌。

在8月另一宗誹謗官司審訊中，瓊斯終承認該槍擊案是「百分百真實」。

美國知名極右陰謀論者瓊斯（Alex Jones）2022年9月21日在美國康涅狄格州的法院外見傳媒（Getty）

陪審團10月12日判瓊斯向死者家屬和探員賠償合共9.65億美元（約75.2億港元），瓊斯表明會上訴，又向聽眾籌款。

《紐約時報》指，判決意味瓊斯面臨財務危機，目前未能確定訴訟者最終會取得多少金錢。