美國最高法院就司法部機密檔案調查　駁回特朗普的申請

美國前總統特朗普（Donald Trump）向最高法院申請，由一獨立仲裁員對聯邦調查局（FBI）從他海湖莊園（Mar-a-Lago）家中扣查的機密文件進行審查，以限制司法部取得這些文件。這項申請10月13日被最高法院駁回。



刑事調查局的行動是司法部就特朗普涉嫌不當處理敏感政府檔案展開刑事調查的一部分。

英媒稱，最高法院大法官10月13日發布一簡短命令，駁回特朗普於10月4日提出的緊急申請。特朗普要求最高法院取消一下級法院的裁決，指該裁決阻止仲裁員對100多份被標記為機密的文件進行獨立審查。

這100多份文件是刑事調查局成員兩個多月前從佛羅里達州（Florida）邁阿密（Miami）海湖莊園取回的1萬1,000份政府檔案資料中的一部份。

在最高法院9名大法官中，並沒任何人對10月13日的裁決公開提出異議。司法部於兩天前要求最高法院駁回特朗普的申請，拒絕讓仲裁員（又稱特別主事官）審查這些機密文件。

在美國最高法院的9名大法官中，保守派佔6人，自由派僅3人。而在6名保守派大法官中，有3位大法官是特朗普擔任總統時提名的。

美國刑事調查局8月8日持搜查令進入海湖莊園。根據後來獲授權解封的訊息，在海湖莊園查獲的物件中有超過1萬1,000份政府文件和照片，其中100餘份標為密級，54份為「秘密」、31份為「機密」、18份為最高級別的「絕密」。

特朗普否認有不當行為，他指責聯邦調查局及司法部出於政治目的搜查海湖莊園，稱查獲物件中有一些資料受律師與客戶保密特權和行政特權保護，主張任命一特別主事官進行審查。

佛州聯邦地區法院法官坎農 （Aileen Cannon）日前批准特朗普的申請，由紐約東區聯邦地區法院高級法官迪里（Raymond Dearie）擔任特別主事官，獨立審查從海湖莊園查獲物件中的個人物品、文件，以及可能涉及律師與客戶保密特權或行政特權的材料。

特朗普任內提名的坎農還決定，暫時禁止司法部審查被扣查的機密文件，直到特別主事官完成獨立審查為止。但亞特蘭大第11巡迴上訴法院3名法官於9月21日駁回這項決定。

亞特蘭大第11巡迴上訴法院的3名法官中，有兩名法官是特朗普擔任總統時任命的，另一法官是奧巴馬（Barack Obama）擔任總統時任命的。

本文由《聯合早報》授權轉載

