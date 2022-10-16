二十大｜非盟駐華代表：非洲受益於「一帶一路」新連接

非洲聯盟（以下簡稱「非盟」）駐華代表處常駐代表拉赫奧斯曼（Rahamtalla M. Osman）在中國共產黨第二十次全國代表大會開幕之際接受《環球時報》記者專訪。



他稱，若問及過去十年中國所取得的成就以及為國際舞台做出的突出貢獻，「發展是最好的評價」。他表示，中國共產黨第二十次全國代表大會將對中國未來5至10年的發展軌跡產生深遠影響，非洲渴望中非關係得到延續。

奧斯曼對《環球時報》記者說，發展是對中國過去十年最好的評價，「一帶一路」倡議是其中的典型範例。目前，53個同中國建交的非洲國家中，有52國以及非盟委員會已經同中國簽署共建「一帶一路」的合作文件，這意味着在工業化和基礎設施建設等領域的項目將得到快速推進。「一帶一路」倡議並不局限於中國和非洲國家之間的雙邊關係，該倡議旨在連接亞洲、歐洲和非洲等國，非洲國家可以從「一帶一路」倡議創造的新連接中受益，擴大與海上絲綢之路的南亞、東南亞等沿線國家合作。可以說，「一帶一路」倡議框架下的合作為非洲拓展了市場和空間，創造了更多資源。

中國的治國理政經驗同樣為非洲國家提供思路。奧斯曼對《環球時報》記者表示：「我們對中國如何進行基礎設施建設、發展工業等方面充滿興趣，這些議題關乎整個社會如何組織運作。基於中國所取得的這些成果，我們在謀求自身發展時也會借鑑中國經驗，將其調整為適用於非洲社會的方式和方法。」

今年是非盟成立20周年，也是中國同非盟建立外交關係20周年。「在為爭取可持續發展、改善非洲人民生活條件的過程中，中非之間的夥伴關係在過去20年間留下重要足跡。」奧斯曼表示，雙方在諸如投資、貿易、衛生、農業、能源、環境、教育、文化和人民交流等領域取得了互惠互利的具體成果。特別是2021年在塞內加爾舉行的中非合作論壇第八屆部長級會議將中非之間的合作共贏和共同發展推向了更高水平。

據外交部網站消息顯示，國務委員兼外長王毅今年8月表示，中方支持非盟加入二十國集團（G20）。在談及如何看待中方支持非盟更多參與國際多邊機制時，奧斯曼稱，在非盟成立之初，非洲和歐洲都是全球最大的20個經濟體之一，但只有歐盟被邀請加入二十國集團。非盟《2063年議程》預想非洲成為全球第三大經濟體，並成為世界製造業的樞紐。只有確保二十國集團在有足夠非洲代表的情況下做出正確決策，才能實現這一目標，「中國在認真聽取非洲聲音，我們對此表示感謝。」

奧斯曼對《環球時報》記者表示，中非合作論壇和非盟《2063年議程》是自本世紀初以來對非洲發展具有潛在長期影響的兩項重大全球計劃。非洲和中國一致認為，有必要在「一帶一路」倡議、非盟《2063年議程》以及各個非洲國家的發展戰略之間形成強大的協同作用。這也正是非洲國家所希望的——參與登頂競爭，而非逐底比賽。