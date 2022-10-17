英媒：某些議員秘密討論英揆新人選

英媒10月16日引述消息稱，某些議員已秘密討論取代卓慧思的新首相人選。



《泰晤士報》報道上述消息之際，《每日郵報》16日引述消息稱，保守黨多達100名議員準備致函「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady），要求對黨魁卓慧思（Liz Truss）進行不信任投票。

報道指，國會議員將敦促布雷迪告訴卓慧思「她的時間到了」，或是改變政黨規定，允許立即對她的領導權進行信任投票。

布雷迪據說反對此舉，認為卓慧思與新任財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）應獲10月31日在預算中提出經濟策略的機會。

英國政府公布「迷你預算」（Mini-budget）後，英鎊急挫3%，跌穿1.10關口。政府計劃通過包括降低稅收在內的措施來刺激經濟、遏制通脹，但引發外界對英國債務進一步擴大的擔憂。

財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）10月14日確認離職後，卓慧思任命前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）頂替財政大臣一職。

彭博社分析，卓慧思委任侯俊偉為新財長是一大賭注。無論侯俊偉是否不負重託，讓英國經濟重回正軌，卓慧思實際上已交出大量權力給侯俊偉，這將使她更難保住首相職位。