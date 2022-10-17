俄烏戰況｜烏克蘭基輔再傳多次爆炸聲　住宅冒煙　疑遭無人機攻擊

撰文：成依華
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俄烏戰事持續，烏克蘭首都基輔（Kyiv）10月17日傳出多次爆炸聲，總統辦公室同日表示，攻擊由自殺式無人機發動。烏方之後又稱，基輔受到4次攻擊。

爆炸發生在當地時間早上約7時左右，當地響起防空警報，基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，市中心舍甫琴科區（Shevchenkivskyi，暫譯）的住宅遭受破壞。

俄烏軍隊也在烏東持續激戰中，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）16日在Facebook稱，東部頓巴斯（Donbass）的2個城鎮索列達爾（Soledar）和巴赫穆特（Bakhmut）正進行激烈戰鬥。

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