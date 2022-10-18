侯俊偉撤銷「迷你預算」大部份減稅措施　政府將設新經濟顧問小組

英國卓慧思（Liz Truss）政府推動的大規模減稅政策引發金融市場震盪後，新任財相侯俊偉10月17日公布，政府將取消此前「迷你預算」中宣布的幾乎所有稅收措施，他同日在國會表示，政府將設立一個新的經濟顧問小組，以提供專家建議。



他又在國會表示，根據他今天公布的新措施，可為政府每年省下370億英鎊。他並表示，將在10月31日公布政府的財政規則及進一步措施，直言未來要作出更艱難的決定（more difficult decisions to come）。

英國財政大臣於2022年10月15日在英國倫敦BBC廣播大樓外接受電視採訪。在首相卓慧思（Liz Truss）解僱原財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）後，曾任外相及衞生大臣的侯俊偉（Jeremy Hunt）被任命為財政大臣。（Getty）

在侯俊偉表示政府將取消「迷你預算」中宣布的「幾乎所有」稅收措施後，此舉被指等於差不多完全推翻卓慧思9月下旬提出的「迷你預算」。

他較早時以錄影形式發布「緊急聲明」稱，入息率的基本稅率將無限期保持在20%，而不是在2023年4月降至19%。這推翻了前財政大臣辛偉誠主導，在2023年4月開始下調入息稅基本稅率的承諾。

侯俊偉稱，借錢來支持減稅是不對的。他說，在經濟環境允許下調之前，稅率將無限期地保持在20%。

他說，政府還將檢視如何協助家庭住戶及企業應付能源費。他稱，能源支持計劃的實施時間將由2年縮短至2023年4月，屆時將評估是否需延期，以及尋找其他方法幫助弱勢家庭。這樣英國可此降低此舉在政府構成的成本。

侯俊偉說沒有政府可控制市場，但它可就公共財政給予確定性。

他說，其所宣布的計劃將避免在9月31日公布完整的財政計劃之前出現不確定性。他補充說，這將帶來信心和穩定性。

他稱發布其他措施包括，不再下調股息稅、不再推進非英國人遊客的購物免增值稅計劃，不再凍結酒稅。

原本方案中建議物業價值首25萬鎊不徵印花稅，以及原建議撤回1.25%的增幅，都予保留。他稱會推進「投資區」的建設，確保經濟穩定和公共財政穩定。

他說包括調整企業稅在內的新措施，將爲英國籌集320億英鎊。他說，鑑於未來還將面臨更多困難，各部門將需找更多開源節流的方法。

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英國新財相侯俊偉10月14日離開首相府。（AP）

英國動盪的半個月

卓慧思政府9月宣布大規模減稅措施，包括取消公司稅上調計劃以鼓勵投資。但英國大規模減稅政策引發金融市場震盪，英鎊對美元匯率一度創下歷史新低。卓慧思在莫大市場、政治與輿論壓力下，放棄有關計劃，還開除原任財長的關浩霆。

英國財政部10月3日宣布，放棄此前提出的取消45%最高所得稅稅率的計劃。10日，財政部又宣布，將中期財政計劃等資訊的公布日期從11月23日提前到10月31日。

英國首相卓慧思2022年10月14日在首相府簡報室出席新聞發布會，就迷你預算部份引的混亂發表講話，以及介紹新上任的財相侯俊偉。（AP）

為穩定債市，英國央行9月28日宣布即日起至10月14日臨時購買長期英國政府債券。10日，英國央行宣布提高每日購債規模上限。11日，英國央行再次升級措施，將與通脹掛鉤的國債納入購債計劃。不過，外界擔憂，14日央行干預措施結束後債市混亂局面將繼續。