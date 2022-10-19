印尼超級聯賽球迷騷亂　肇事球場拆卸重建

印尼一場超級足球聯賽10月初發生球迷騷亂，導致最少131名球迷喪生後，總統佐科維多多（Joko Widodo）18日宣布，肇事球場會根據國際足協（FIFA）標準重建。



英國廣播公司（BBC）報道，佐科維多多與到訪的FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）會面後，宣布重建東爪哇省瑪琅市（Malang）坎朱魯漢（Kanjuruhan）球場的計劃，稱國家需要全面改革管理體育的模式。

恩芬天奴認為，印尼是一個足球國家，擁有超過1億的熱情球迷，而當地在明年主辦20歲以下世界盃，因此有必要確保賽事可以在安全的環境下舉行。

坎朱魯漢球場悲劇發生於10月1日，主場的阿雷馬（Arema FC）2比3敗給泗水隊（前譯帕爾斯巴亞，Persebaya Surabaya）後，約3000名主場球迷闖入球場鬧事，當時仍在球場上的多名球員遭襲擊。警方發射催淚彈驅趕人群，結果引起恐慌，進而發生人踩人。

當局上週公布調查報告，將其中一個矛頭指向警方發射催淚彈導致情況惡化，而且違反FIFA的人群控制規定。報告同時指出多個誘因，包括當時球場人場超出上限、出口被鎖、以及賽會官員為了爭取比賽有更高收視率，要求將該場比賽改於晚上舉行等。

調查人員敦促印尼足總高層應問責下台，而目前當局已經就事件以疏忽導致他人死亡罪刑事起訴6人，包括警員和賽會官員，假如罪名成立，將面臨最高5年監禁。