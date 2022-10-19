英國議員：中國駐曼徹斯特總領事參與領館外衝突　應被傳召

英國議會議員克恩斯（Alicia Kearns）10月16日表示，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原參與針對示威者的暴力事件。



網民Luke M附上相關影片截圖和鄭曦原的相片，並稱多人相信踢倒標語牌的人士為鄭曦原，克恩斯亦在Twitter上推文時稱，外相祁湛明（James Cleverly）與內政大臣柏斐文（Suella Braverman）需緊急調查這件事，「中國大使應被傳喚，若任何官員毆打示威者，他們必須被驅逐出境或被起訴」。

根據英媒，克恩斯16日還在下議院告訴其他國會議員：「我們看到，中國總領事（鄭曦原）當時撕毀海報並（破壞）和平抗議」。

報道稱，一班居英港人16日前往中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，期間有從領事館內走出來的人破壞標語，示威者不滿，雙方發生肢體衝突。英國官員10月18日指，英方就事件召見中國外交使節。

英國外交、聯邦事務及發展部官員在國會表示，外交大臣已向中國駐倫敦大使館方面發出召見，以表達對事件的深切關注，並要求對領事館工作人員的行為作出解釋。

根據法媒，中國外交部發言人汪文斌18日也在例行記者會回應事件，他稱中國駐外使領館安寧和尊嚴不容侵犯，又指滋事分子非法進入總領館，危害館舍安全，要求英國方面履行責任，加強對中國駐英使領館館舍和人員的保護。

英國廣播公司（BBC）報道，多名港人16日到中國駐曼徹斯特總領事館外聚集，期間有數人從領事館內走出來破壞標語並帶走貼有中國國家主席習近平肖像的紙牌，示威者追上前阻止，後來雙方發生衝突，有示威者稱自己被打。

中國駐曼徹斯特總領事館接受BBC中文網採訪時稱，他們對「一小撮『港獨』分子未經批准」在領館外聚集並懸掛「侮辱中國國家元首的畫像」表示「強烈憤慨和堅決反對」，並要求英方「確保我領事機構和人員的安全與尊嚴」。