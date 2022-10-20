普京頒令烏東4地戒嚴｜烏指無效且剝奪人權　美國：俄無管轄權

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月19日宣布烏克蘭東部的頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporozhye）實行戒嚴後，烏克蘭與美國分別回應。



烏克蘭外交部強調普京的法令無效，又稱由俄羅斯安插的行政機構企圖以「戒嚴法」為幌子剝奪烏克蘭居民基本人權，呼籲國際夥伴予以譴責。

Putin's decree is null and void.



We call on our international partners to condemn the intention of the Russian occupation administrations under the guise of the so-called "martial law" to deprive residents of the temporarily occupied territories of Ukraine of basic human rights — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 19, 2022

美國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）則表示，由於俄羅斯在這些地區沒有管轄權，法令「沒有任何合法主張」。

帕特爾還說：「真相是這些地區不想要俄羅斯，」「烏克蘭人民拒絕俄羅斯的非法入侵和以武力奪取烏克蘭領土。」

烏克蘭全國今將限電

烏克蘭能源部長顧問哈爾申科（Oleksandr Kharchenko）10月19日表示，根據最新數據，全國約40%基礎設施受嚴重破壞，維修工作正在進行，預計19日與20日不僅會出現緊急停電的情況，還會有計劃停電以減低電網負荷。

烏克蘭總統辦公室副主任基里洛・季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）呼籲國民在20日上午7時至下午11時有必要盡量減少用電。

烏求助以色列提供防空武器遭拒

烏克蘭政府18日致函請求以色列提供包括鐵穹防禦系統（Iron Dome）在內的防空系統，以對抗俄羅斯在烏克蘭境內使用的伊朗製彈道導彈及伊朗無人機。不過以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）19日表示，以方會向烏克蘭提供人道援助，但強調不會提供武器系統。

烏軍已擊落223架伊朗製無人機

對於俄軍在烏克蘭發動伊朗無人機和導彈襲擊，烏克蘭19日表示，自9月中以來，烏軍已擊落223架伊朗製無人機。

印度籲在烏公民盡早離開

印度駐烏克蘭大使館10月20日表示，鑑於烏克蘭各地安全局勢惡化且近期敵對行動升級，使館建議在烏國民盡早離開烏克蘭。