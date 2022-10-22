英國首相寶座之爭｜前財相辛偉誠雖未表態　已獲足夠提名出馬

卓慧思（Liz Truss）辭任英國首相後，執政保守黨表示會在10月28日或之前選出繼任人選。目前只有下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）公開表明角逐，而前首相約翰遜（Boris Johnson）及前財相辛偉誠（Rishi Sunak）都尚未表態，但他們已經被視為兩大熱門，並分別獲多名重量級黨友支持。



天空新聞（Sky News）21日引述辛偉誠團隊的消息人士指，這名前財相已經獲得100名保守黨國會議員公開支持，即是取得成為候選人的最低門檻，其中東伯恩茅斯（Bournemouth Easr）議員埃伍德（Tobias Ellwood）更稱自己就是提名的第100人，並認為保守黨處位低位，現在是重啟的時候。

除了埃伍德，多名黨內重量級人物都公開力撐辛偉誠，包括兩位前衛生大臣賈偉德（Savid Javid）及夏國賢（Matt Hancock），以及現任安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）、前數碼化、文化、媒體和體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）等。

當地多間博彩公司都將辛偉誠列為下任首相大熱門，截至21日，他勝選的機會達58.7%，約翰遜再次成為唐寧街（Downing Street）首相府主人的機會就有35%；至於莫佩琳的封相機會就由最高19%回落至目前的10.3%。

約翰遜方面消息人士透露，他已經獲最少67個提名，雖然距離入閘最低門檻還有距離，但報道指他已經提早結束在加勒比海的度假，乘飛機回國並準備公布參選。假如莫佩琳最終棄選，其支持者的取向勢成為選戰關鍵。

不過約翰遜如果可以第二度出任首相，面對的挑戰肯定比他首次上任時更大——通脹、能源問題不在話下，最大問題是他如何擺脫「派對門」等事件所產生的負面形象，而且國會下議院特別權益委員會亦正調查他在該事件中有否誤導國會，一旦被認為他需要負責，就可能被暫停議員職務。