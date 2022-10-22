拜登僅稱有意競逐連任　不正式表態有原因

美國總統拜登（Joe Biden）10月21日稱有意在2024年再度競逐連任，並就為何不明確宣布參選解釋。



拜登於特拉華州立大學（Delaware State University）受訪時說：「我未正式做出決定，但這是我的意向，我打算再競選，而我們還有時間去做那個決定。」

下月慶祝80歲生日的拜登，談及妻子吉爾（Joe Biden）贊同他的想法，她說他認為他正在做非常重要的事情，不應一走了之。他亦認為已故長子博（Beau Biden）會支持他再次參選。

美國總統拜登10月18日在華盛頓的民主黨全國委員會的活動上發言。（AP）

拜登接受美國全國廣播公司（BBC）訪問時解釋為何不明確宣布決定參選，因他一旦正式宣布他的決定，會改變其法律地位，一整串的規例將開始適用在他身上，「而我必須從那一刻起視自己為候選人」。

美國11月8日舉行中期選舉，民主黨可能在中期選舉後喪失對國會的控制權。拜登在選後將面臨要求他就此說明的、愈來愈大的壓力。

外界普遍認為前總統特朗普（Donald Trump）2024年會參選。

拜登現年79歲，為美國史上最年長的總統。假若他能在2024年大選中再度勝出，就任時將屆82歲。

美國總統拜登10月19日在白宮發表講話。（AP）

拜登就是否想連任的表態，數月來都令人摸不着頭腦。在18日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問片段中，他被問及是否在2024年尋求第2個任期，他當時說，現時做決定是太早了（much too early）。

他說：「你看，我的意圖，正如我一開始所說的，是我會再次競選。但這只是一個意圖。但我再選是一個堅定的決定嗎？這還有待觀察。」

拜登一直說自己是「非常尊重命運安排的人」，而一些事情可能會影響他的決定。儘管如此，拜登稱他是否會參選「仍有待觀察」。

美國《國會山報》稱，拜登和他的顧問先前一再表示，他有意在2024年競選連任，屆但他們沒有明確表示，拜登將會再次參選。