俄烏熱點戰況轉趨激烈　赫爾松為何必不可失

俄烏在烏克蘭南部戰略重鎮赫爾松（Kherson）戰況激烈。烏軍反攻行動持續之際，親俄政府呼籲當地居民立即離開赫爾松。英媒此前採訪當地烏軍士兵稱俄軍有放棄此地的跡象，此外俄軍指烏軍將炸毀赫爾松水壩，將數萬名民眾撤走。為什麼赫爾松近日頻頻躍登媒體版面？這地方對俄烏有多重要？



英媒10月22日報道，記者21日到訪位於赫爾松以北的烏軍陣地時，士兵受訪稱目前有各種跡象出現，或顯示俄方正準備棄守赫爾松，撤退至第聶伯河（Dnipro River）南岸。

他們稱近期俄方炮火及裝甲部隊行動減少，顯示俄軍正缺乏兵員、補給，或會朝南方撤退。

烏克蘭正試圖將駐紮在赫爾松的俄軍向東驅趕至第聶伯河南岸。

自由歐洲電台21日稱在第聶伯河西岸的俄軍，補給線及後援將被切斷。

其中一名在尼古拉耶夫（Mykolaiv）統領部隊的指揮官稱，俄軍彈藥不足，缺乏士兵，裝備亦有缺陷。他指，俄軍在這一帶不斷有折損，烏軍正盡力將其逼退。

烏軍自8月起反攻赫爾松，最近幾週已在部份前線地區推進20至30公里。因烏軍陣地位置及部隊從屬保密，目前未知烏軍口中的情況在南部戰線有多廣泛。

圖為2022年5月20日，一名俄軍在卡霍夫卡水力發電廠的機房站崗。這個水力發電廠位於烏克蘭赫爾松州的第聶伯河。赫爾松州位於烏克蘭南部。（AP）

俄方18日承認南部戰線形勢艱難， 19日起將赫爾松民眾撤走，並禁止平民在7天內進入當地。烏方譴責指，此舉等同於強制驅逐出境。

烏克蘭總統辦公室副主任基里洛・季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）21日在Telegram頻道稱，赫爾松地區南部88個定居點和哈爾科夫東北部地區的551個定居點的被佔狀態已解除。烏軍在赫爾松地區的反攻正在推進。

圖為2022年9月29日，俄羅斯為慶祝將烏克蘭東部四地納入該國版圖，在紅場舉行慶祝音樂會。圖為音樂會場的情況，現場可見用於裝飾會場的橫額上寫有「頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松，俄羅斯」字樣。這張照片拍攝的背景是聖巴素教堂（St. Basil's Cathedral）以及列寧墓（Lenin Mausoleum）。（AP）

此地為何兵家必爭

赫爾松在戰前有28萬人口，是唯一被俄羅斯軍隊佔領的州份首府。它是極具經濟和戰略意義的地方。

此地靠近黑海海口，被巨大的第聶伯河三角洲一分為二，也是連接克里米亞陸橋（Land bridge）的一部份。

俄軍在3月2日控制赫爾松。美聯社22日稱，對烏克蘭來說，失去它是一個重大打擊，除了因為它的地理位置，更因它是一個主要的工業中心。

普京9月30日簽署文件，讓俄羅斯正式「納入」烏克蘭頓涅茨克州（Donetsk Oblast）、盧甘斯克州（Luhansk Oblast）、赫爾松州（Kherson Oblast）和扎波羅熱州（Zaporozhye Oblast）。他10月19日宣布烏克蘭東部的實行戒嚴，目的是加強對這四地控制。

倘烏克蘭能收復赫爾松，將為它收復俄控扎波羅熱地區和南部其他地區奠定基礎，並最終推向克里米亞。

赫爾松也位於烏克蘭可切斷由第聶伯河到克里米亞半島輸送淡水的地方。

克里米亞半島被吞併後，基輔政府已將重要的水源及物資供應切斷，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭及蒲廷）曾提到恢復這些物資供應的必要性，是他決定入侵烏克蘭的原因之一。

烏克蘭局勢：圖為2022年9月26日，在拉脫維亞參與演習的「海馬斯」高機動生多管火箭系統（HIMARS）。美國已向烏克蘭提供多套HIMARS。（AP）

專家：俄軍須力保赫爾松

赫爾松對俄軍來說，同樣必不可失

俄軍希望向西推進，開往尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和敖德薩（Odesa），以此切斷烏克蘭通往黑海的通道。但俄軍倘從赫爾松和第聶伯河西岸的其他地區撤退，這個希望將幻滅。

烏克蘭軍事分析專家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）稱：「赫爾松是整個南部地區的關鍵，這將使烏克蘭能夠瞄準俄羅斯軍隊的關鍵供應路線。俄羅斯人將盡一切努力保持對它的控制。」

烏克蘭獨立智庫「應用政治調研中心」（Penta Center）主管費先科（Volodymyr Fesenko）稱，如俄軍離開赫爾松，勢將損及普京的聲譽，克宮將面對猛烈批評。情況亦將打擊俄軍士氣，甚至可能導致國內反對局部動員的情緒升溫。

克里米亞大橋爆炸：圖為2022年10月8日，連接俄羅斯大陸和克里米亞半島的克里米亞大橋發生爆炸，火光及濃煙從遠處清晰可見。（AP）

大橋被炸後更重要

美國對烏供應M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS，簡稱「海馬斯」）之後，烏軍用它們打擊一條位於赫爾松的關鍵橋樑。一個大壩的上游成為俄軍的渡河點。烏軍的攻擊導致俄軍須依靠浮橋和渡輪過河，而它們都是烏軍攻擊的目標。

通往赫爾松的以及身在第聶伯河西岸的俄軍的補給線因此受阻，這個問題在10月8日克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱刻赤大橋（Kerch Bridge））被炸後加劇。克里米亞是俄軍在烏南的主要補給中心。

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在10月20日指控俄羅斯企圖炸毀位於赫爾松卡霍夫卡（Kakhovka）水力發電廠的水壩，造成巨大災難。澤連斯基指控俄軍已在水壩埋下地雷。