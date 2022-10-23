英國首相寶座之爭｜二度挑戰選黨魁　辛偉誠有贏面　爭議也不少

英國保守黨將選出新黨魁，取代10月20日辭職的首相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）。前財相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）9月5日的黨魁選舉成為她的手下敗將後，如今再成為黨魁大熱人選，有望成為英國首位非白人首相。



辛偉誠1980年5月12日在英國英格蘭南安普敦（Southampton）出生。他的祖父母來自印度旁遮普邦（Punjab）。

印度展望網站（Outlook India）10月21日稱，辛偉誠的家人為求改善生活先移民到東非，但當地出現排印問題，他的祖父又攜家人移民英國。辛偉誠因此英國出生。

圖為2022年9月5日，卓慧思（左）和辛偉誠抵達倫敦伊利沙伯二世女王中心，等待公布保守黨黨魁競選的結果。辛偉誠雖然落敗，但說不定在個多月後的下週，他會成為新任英國首相。（AP）

他求學經歷堪稱全程開動學霸模式。他先在英國牛津大學（University of Oxford）修讀哲學、經濟學和政治學，2001年畢業。2006年他在美國史丹福大學（Stanford University）取得工商管理碩士（MBA）學位。

他投身社會後也是平步青雲，2001年至2004年效力高盛（Goldman Sachs），任職分析師，又曾為對沖基金合夥人。2015年他投身政界，曾任地方政府副部長、財政部首席秘書，並於2020年擔任財政大臣。

英國前財相辛偉誠是商而優則仕的典型，只是外界暫時未知，他能否複製自己在金融業的成功經歷。圖為他7月15日在倫敦出席保守黨黨魁選舉第一輪電視辯論。（AP）

辛偉誠在仕途上再下一城的首個機會在7月出現，保守黨因時任黨魁約翰遜辭職，9月5日再選黨魁。可惜他在最後一輪不敵卓慧思 。

他在競選時承諾回歸傳統的保守經濟價值觀。外界的看法是，倘若他當選，該黨將審慎理財，或回歸「緊縮經濟學」。

英國保守黨：圖為2022年8月31日，時任英國外交大臣卓慧思（右）與前財相辛偉誠（左）在倫敦出席拉票活動，為保守黨黨魁選舉做準備。（AP）

暫獲最多議員支持

見證過卓慧思「迷你預算」風波的他，對國家經濟看法會否改變？這暫未可知。我們現在知道的是，不止一個英媒稱，辛偉誠是首個獲得100個保守黨議員支持的保守黨議員。

相比已有3名部長級人馬點頭支持的約翰遜，辛偉誠的聲勢並不遜色。

英國廣播公司（BBC）稱，357名保守黨議員中，差不多近半（182名）已公開表達屬意的黨魁人選。

BBC估計，辛偉誠已得逾100議員支持，達到獲得提名的門檻。

BBC迄今統計結果是：



辛偉誠：112名議員



約翰遜（Boris Johnson，英國前首相）：49名議員



莫佩琳（Penny Mordaunt，英國前防相，現任下議院領袖）：21名議員



辛偉誠：圖為2022年5月26日，時任英國財相辛偉誠身處倫敦唐寧街。（Getty）

在任表現譭譽參半

對於急需收拾卓慧思留下的爛攤子的英國，其財金經驗，在有份投票的心目中是加分的特質。

辛偉誠在2020年2月至2022年7月5日擔任財相，當時實施的政策曾贏得掌聲。在英國受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而實施封城措施期間，他推出價值數十億英鎊的支援計劃，向被迫放無薪假的員工提供援助並保障就業，被評為德政。

另一方面他支持對能源商徵收暴利稅、提高英國稅收至數十年來最高水平，引起外界的質疑。

他希望透過這些措施令政府可獲取資金、支援國內家庭。惟民眾「不收貨」，印度展望網站（Outlook India）10月21日稱，他被批評沒向國內家庭提供足夠的生活費支援。

他支持限制難民人數、以及支持政府與盧旺達達成的協議，將部份嘗試進入英國的難民送往盧旺達。英國反對派政界人士和難民團體批評這計劃不人道、不可行、以及浪費公共資金。

圖為2022年8月23日，英國保守黨黨魁候選人辛偉誠在伯明翰（Birmingham）參加husting（競選演講拉票活動）前在會場與支持者握手。（AP）

派對門醜聞拖累 形象受損

辛偉誠在任財相期間操守為人詬病。他被指是帶頭「跳船」、離開約翰遜內閣，導致他在壓力中被迫下台的人。辛偉誠和前衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）7月5日帶頭辭職後，政府48小時內有逾50人請辭逼宮。

他身為內閣要員，理應以身作則，道德上卻有可議之處。英政府2020年因新冠肺炎疫情實施「封城令」時，首相府之後被揭違反防疫規則、舉辦派對。辛偉誠2020年6月有出席其中一場為慶祝時任首相約翰遜（Boris Johnson，又譯作強生）生日而舉辦的聚會。

首相府4月12日公布，警方指約翰遜和辛偉誠違反防疫措施，所以向他們發出定額罰款通知書。

辛偉誠：圖為2022年7月23日，英國前財相辛偉誠（右）與妻子及兩名女兒在格蘭瑟姆出席保守黨魁選舉的拉票活動。 （Getty）

老婆富可敵國 老公「堅離地」？

他3月23日接受英國廣播公司（BBC）節目《早餐》（Breakfast）訪問時，稱留意到麵包價格上漲的情況，但當被問到平時會買哪種麵包時，他答說家中有不同種類的麵包。他因而被指不明白民眾因經濟問題而買不起食物的苦況。

娶了一位富豪老婆，也導致他成為被批評的目標。阿克沙塔（Akshata Murthy）是印度第2大資訊科技公司印孚瑟斯有限公司（Infosys Limited）聯合創辦人穆爾蒂（Narayana Murthy）的千金。

阿克沙塔身家高達12億美元，比身家4.6億美元的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）還要多。她被指利用非定居身分（Non-Domicile）避稅，引起爭議。