辛偉誠上任︱英國內閣執位　侯俊偉留任財相　藍韜文重新入閣

撰文：成依華
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英國新首相辛偉誠（Rishi Sunak）10月25日正式上任後，外界預期內閣會大執位，商務大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）等人已宣布離職。政府同日公布侯俊偉（Jeremy Hunt）留任財相，藍韜文（Dominic Raab）出任副首相。

英國政府在Twitter公布，侯俊偉已獲再任命為財相。

彭博社較早前引述消息人士報道，預料辛偉誠會讓侯俊偉留任財相一職，也將如期在10月31日公布中期財政計劃。在黨魁選戰期間，侯俊偉曾表態支持辛偉誠。

藍韜文重新入閣

藍韜文之前在約翰遜（Boris Johnson）政府時期出任副首相與司法大臣，後來至卓慧思（Liz Truss）上任後，他未能留任，如今英政府宣告藍韜文將回巢擔任副首相與司法大臣。

英國廣播公司（BBC）報道，除了李思銘外，就業及退休保障大臣史密斯（Chloe Smith）、保守黨首席黨鞭莫韻婷（Wendy Morton）及地方發展、房屋及社區大臣克拉克（Simon Clarke）也已經離職。

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