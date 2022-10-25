辛偉誠上任︱英國內閣執位　侯俊偉留任財相　藍韜文重新入閣

英國新首相辛偉誠（Rishi Sunak）10月25日正式上任後，外界預期內閣會大執位，商務大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）等人已宣布離職。政府同日公布侯俊偉（Jeremy Hunt）留任財相，藍韜文（Dominic Raab）出任副首相。



英國政府在Twitter公布，侯俊偉已獲再任命為財相。

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been re-appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. #Reshuffle pic.twitter.com/Z2RepjNHj2 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 25, 2022

彭博社較早前引述消息人士報道，預料辛偉誠會讓侯俊偉留任財相一職，也將如期在10月31日公布中期財政計劃。在黨魁選戰期間，侯俊偉曾表態支持辛偉誠。

藍韜文重新入閣

藍韜文之前在約翰遜（Boris Johnson）政府時期出任副首相與司法大臣，後來至卓慧思（Liz Truss）上任後，他未能留任，如今英政府宣告藍韜文將回巢擔任副首相與司法大臣。

The Rt Hon Dominic Raab MP @DominicRaab has been appointed Deputy Prime Minister, Lord Chancellor, and Secretary of State for Justice @MoJGovUK. #Reshuffle pic.twitter.com/aikeZwQ1rH — UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 25, 2022

英國廣播公司（BBC）報道，除了李思銘外，就業及退休保障大臣史密斯（Chloe Smith）、保守黨首席黨鞭莫韻婷（Wendy Morton）及地方發展、房屋及社區大臣克拉克（Simon Clarke）也已經離職。