烏克蘭重建需要3500億美元　德國擬推動21世紀馬歇爾計畫

歐盟領袖在10月25日舉行會議，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示有意推動「新馬歇爾計畫」支援烏克蘭重建，總額超過3500億美元，呼籲各國參與。烏克蘭亦表示每月需要約40至50億美元，維持其戰爭開支。



朔爾茨表示，即使俄烏戰火仍然持續，這會一項必須立即展開的「世代任務」。他形容這是21世紀的馬歇爾計畫（Marshall Plan），而任務需要結合整個國際社會的力量。朔爾茨表示表示重建烏克蘭是幾代人的挑戰，德國會持續支援烏克蘭。

與會的歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦表示，烏克蘭飽受戰火蹂躪，世界銀行估計損失高達3500億美元，她表示這不是一個國家或聯盟可以單獨負擔，需要所有人的參與。

圖為10月25日，烏克蘭總理什米加爾出席支援烏克蘭會議，呼籲國際社會支援烏克蘭。（AP）

會上烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）亦透過視像發言，呼籲國際支持者協助彌補烏克蘭2023年380億美元的預算缺口，並稱烏克蘭要重新站立起來，必須得到國際援助。

每月獲得20億美元援助

同日，烏克蘭總統幕僚羅德尼揚斯基（Alexander Rodnyansky），接受德國豐克媒體集團（Funke）表示，烏克蘭希望每月從歐盟獲得約20億美元援助，並相信德國每月可承擔約5億美元。

羅德尼揚斯基表示，到2023年，歐盟提供的援助十分必要，烏克蘭政府需要資金來維持運作與重建。他同時指控俄羅斯通過針對烏克蘭能源基建設施來開闢「戰爭中的經濟戰線」。他說烏克蘭人2022年冬天將面臨一場非常大的危機，急需保暖衣物、應急電源、柴油發電機，以及其他物資。