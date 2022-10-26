日美韓副外長東京舉行三邊會議　將以空前規模回應朝鮮第七次核試

日本、美國、韓國外交官員10月26日在東京舉行三方會議，討論朝鮮核威脅等地區安全議題。三方一致認為有必要以空前規模回應朝鮮第七次核試。



韓聯社26日報道，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）、韓國外交部第一副部長趙賢東與日本外務省事務次官森健良，26日上午在東京飯倉公館舉行第11次韓美日副外長會議，三方一致認為有必要以強硬空前的手段回應朝鮮第七次核試。

趙賢東在會後舉行的記者會上表示，朝鮮近期挑釁頻繁，威脅朝鮮半島以至印太地區安全，韓方將透過韓美聯防態勢及韓美日安全合作，以壓倒性力量加強對朝威懾。他又重申，只要朝鮮放棄擁核，重返對話，韓方願意提供政治及經濟援助，敦促朝鮮重返無核化談判。

舍曼表示，今年朝鮮試射史無前例地頻繁，甚至有一枚導彈掠過日本上空，威脅日本國民安全。他指責朝鮮將近期試射定性為「為使用戰術核武器的可能作出準備」，呼籲朝鮮減少挑釁，並強調美方已準備隨時與朝鮮無條件展開對話。

森健良表示，三國決議增強日美、美韓軍事同盟的威懾及應對能力，並商定加強地區威懾，在聯合國安理會（UNSC）、外交層面更緊密地合作。

▼舍曼在Twitter發布帖文▼

I was delighted to join Japanese Vice Foreign Minister Mori and ROK First Vice Minister Cho in answering questions from members of the media. We discussed pressing challenges in the Indo-Pacific and around the globe. pic.twitter.com/9LD9twc8ZX — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) October 26, 2022

三國副外長亦有就台海與俄烏問題相關的合作方案進行討論。舍曼表示，三國一致主張台灣海峽和平，並譴責俄羅斯吞併烏克蘭部份領土的行為違反《聯合國憲章（Charter of the United Nations）》。森健良表示，日、美、韓拒不接受俄方早前指烏克蘭準備使用髒彈（dirty bomb）的虛假指控。

外交部回應

中國外交部發言人汪文斌在同日的例行記者會上回應美、日、韓講法指，中方「希望有關方面正視朝鮮半島形勢久陷僵局的根源和脈絡，做一些有利於增進互信，均衡解決各方關切的事。」

Great to see Foreign Minister Hayashi, Vice Foreign Minister Mori, and First Vice Foreign Minister Cho in Tokyo. Together, the U.S., ROK, and Japan are addressing security challenges in the Indo-Pacific and beyond. https://t.co/rHNNb4qZmf pic.twitter.com/ymrYvFejjn — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) October 25, 2022

據美國國務院指，三人與日本外務大臣林芳正在25日也曾舉行會晤，四人非常關注朝鮮近日頻繁試射導彈。他們在會上商討加強印太地區三邊合作的措施，也談及早前結束的中共二十大。

美國國務院稱，四人對俄羅斯談及核武器時不負責任的態度表達關注，又指舍曼歡迎日、韓兩國繼續援助烏克蘭。

此為三國副外長時隔4個月再度舉行三邊會議。下次美日韓副外長會議將於2023年首季在美國舉行。