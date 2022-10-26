日美韓副外長東京舉行三邊會議　將以空前規模回應朝鮮第七次核試

撰文：張顥庭
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日本、美國、韓國外交官員10月26日在東京舉行三方會議，討論朝鮮核威脅等地區安全議題。三方一致認為有必要以空前規模回應朝鮮第七次核試。

韓聯社26日報道，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）、韓國外交部第一副部長趙賢東與日本外務省事務次官森健良，26日上午在東京飯倉公館舉行第11次韓美日副外長會議，三方一致認為有必要以強硬空前的手段回應朝鮮第七次核試。

趙賢東在會後舉行的記者會上表示，朝鮮近期挑釁頻繁，威脅朝鮮半島以至印太地區安全，韓方將透過韓美聯防態勢及韓美日安全合作，以壓倒性力量加強對朝威懾。他又重申，只要朝鮮放棄擁核，重返對話，韓方願意提供政治及經濟援助，敦促朝鮮重返無核化談判。

舍曼表示，今年朝鮮試射史無前例地頻繁，甚至有一枚導彈掠過日本上空，威脅日本國民安全。他指責朝鮮將近期試射定性為「為使用戰術核武器的可能作出準備」，呼籲朝鮮減少挑釁，並強調美方已準備隨時與朝鮮無條件展開對話。

森健良表示，三國決議增強日美、美韓軍事同盟的威懾及應對能力，並商定加強地區威懾，在聯合國安理會（UNSC）、外交層面更緊密地合作。

▼舍曼在Twitter發布帖文▼

三國副外長亦有就台海與俄烏問題相關的合作方案進行討論。舍曼表示，三國一致主張台灣海峽和平，並譴責俄羅斯吞併烏克蘭部份領土的行為違反《聯合國憲章（Charter of the United Nations）》。森健良表示，日、美、韓拒不接受俄方早前指烏克蘭準備使用髒彈（dirty bomb）的虛假指控。

外交部回應

中國外交部發言人汪文斌在同日的例行記者會上回應美、日、韓講法指，中方「希望有關方面正視朝鮮半島形勢久陷僵局的根源和脈絡，做一些有利於增進互信，均衡解決各方關切的事。」

據美國國務院指，三人與日本外務大臣林芳正在25日也曾舉行會晤，四人非常關注朝鮮近日頻繁試射導彈。他們在會上商討加強印太地區三邊合作的措施，也談及早前結束的中共二十大。

美國國務院稱，四人對俄羅斯談及核武器時不負責任的態度表達關注，又指舍曼歡迎日、韓兩國繼續援助烏克蘭。

此為三國副外長時隔4個月再度舉行三邊會議。下次美日韓副外長會議將於2023年首季在美國舉行。

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