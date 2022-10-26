韓國最大在野黨杯葛施政演說　尹錫悅表遺憾：料這情況會常出現

韓國最大在野黨共同民主黨議員集體杯葛總統尹錫悅10月25日在國會發表的預算案施政演說，為韓國憲政史上首次。尹錫悅26日對此表示遺憾，預料這情況或會經常出現。



尹錫悅稱，近30年來無論政情如何，朝野各方都堅持出席總統施政演說活動，國會在韓國憲政史上一直堅持下來的這一慣例遭破壞，令人遺憾。

他指國會議員因政情而缺席總統施政演說活動的情況今後或會經常出現，這只會削弱國民團結以及對國會的信任。他說這種行為是否有利於國會是值得思考的，而他則認為良好的慣例在任何情況下都應被遵守。

他表示，他在施政演說中介紹將如何使用國民繳納的稅款，並向國內外市場宣告政府將以健全財政的基調，謀求穩定金融的政策方向，以提升國際信譽。他希望國會在法定時限內完成對預算案的審查工作，以協助政府在2023年及時執行所需預算。

韓國檢察院24日下午搜查共同民主黨旗下的民主研究院，以求取得有關京畿道城南市大莊洞地產開發弊案的證據，共同民主黨對此表示強烈抗議。在25日的預算案施政演說期間，共同民主黨議員全員皆未列席會場，轉而以閉門形式召開議員大會，並在演說前後於國會大樓大堂手持標語，沉默抗議。