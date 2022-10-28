普京稱與習近平是親密朋友　北京高度讚賞

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月27日稱俄中兩國關係處於史無前例的水平，形容習近平是親密的朋友。汪文斌對此表示，中方高度讚賞普京總統的積極表態。



他稱兩國在俄羅斯入侵烏克蘭之前，曾簽署無上限夥伴關係協定，而普京亦到北京出席冬季奧運開幕禮，不過他在瓦爾代國際辯論俱樂部的講話中透露，自己當時沒有向習近平提及出兵計劃。

美聯社及半島電視台（Al-Jazeera）報道，普京在瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai International Discussion Club）發表講話時，指自己早前稱準備使用所有可行方法保衛俄羅斯的說法，並不等於準備使用核武，而是回應西方國家可能動用核武的言論。

普京稱認為無論在政治及軍事上，都沒有向烏克蘭發動核攻擊的需要。

對於俄羅斯在入侵烏克蘭之後遭到西方國家杯葛和制裁，普京強調俄羅斯不是西方的敵人，亦從來沒有對歐洲或美國有惡意企圖，不過俄羅斯同時會容許亞洲的夥伴開發能源，同時呼籲華府敦促烏克蘭回到談判桌。

有記者提問，27日，普京在「瓦爾代」國際辯論俱樂部全體會上表示，俄羅斯在很大程度上將合作轉向亞洲國家。普京同時強調，俄羅斯視中國為親密的朋友，可以研究中國發展歷程中的積極案例，並付諸實踐。請問中方對此有何評論？

汪文斌稱，中方高度讚賞普京總統的積極表態。指出，在當前國際形勢下，中俄關係始終保持蓬勃發展勢頭。作為彼此最大鄰國和新時代全面戰略協作夥伴，中俄關係始終建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的原則基礎上，目的是促進兩國發展，造福兩國人民。

汪文斌表示，中方願同俄方繼續加強治國理政經驗交流，推進各領域合作，相互堅定支持對方走符合自身國情的發展道路，堅定支持對方發展振興，始終堅持互為發展機遇、互為全球夥伴，為促進世界和平與發展作出更多中俄貢獻。

此外汪文斌同日在例行記者會上稱，中方高度讚賞普京總統涉台問題的表態。

有記者提問，普京27日表示，美國在台灣問題上破壞對華關係是錯誤的。普京同時表示，台灣是中國不可分割的一部分。請問中方對此有何評論？

發言人強調，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是公認的國際關係基本準則。