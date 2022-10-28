回應美國核態勢評估報告　中國：渲染大國競爭

美國國防部10月27日公布《2022年核態勢評估報告》（2022 Nuclear Posture Review）。中國外交部發言人汪文斌28日稱，這報告極力渲染大國競爭、陣營對抗，充斥着冷戰思維、零和理念。



汪文斌表示，美國的《2022年核態勢評估報告》將核武器作為推進地緣政治目標的工具，與防止核戰爭、避免核軍備競賽的國際期待背道而馳。

他指第一，美方作為擁有最大核武庫的國家，持續升級「三位一體」核力量，有選擇性地推動打壓對手的國際核軍控議程，美方政策反映其謀求絕對軍事優勢的霸權邏輯，將刺激核軍備競賽；第二，美方聲稱要使用核武器應對核攻擊與非核戰略攻擊，大力發展並謀求前沿部署戰術核武器；第三，美方渲染特定國家的核威脅，為其量身訂製核威懾戰略，鼓吹違反《不擴散核武器條約》 （NPT）的「核共享」安排，聲稱要加強與亞太地區盟友的延伸威懾。

他強調，美方在報告中對中國正常的核力量現代化指手劃腳、妄加揣測，明目張膽地針對中國量身訂製核威懾戰略，中方對此嚴重關切並堅決反對。中方要正告美方，中方有能力、有信心維護國家安全利益，美方的核訛詐嚇不倒中國。

他表示，中方奉勸美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，採取理性、負責的核政策，切實履行核裁軍特殊優先責任，為維護全球戰略穩定、增進世界和平與安全發揮應有的作用。

《美國之音》（VOA）28日稱，美國《2022年核態勢評估報告》強調核危險加大，尤其是在中俄關係不斷發展的情況下。報告指，美國致力於將其核武部隊現代化，同時還在審視可能已不再需要用作威懾力的現有核能力。