美媒：比利時外長指中國商船可變軍用　中方要求撤回言論遭拒

美媒10月25日引述一份比利時外交電文稱，中國以貿易關係威脅，要求比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）收回她指控中國商船可作軍事用途的言論，但該部門拒絕。



美國政治新聞網站《政治報》（Politico）25日稱，比利時外交部長拉碧數日前接受當地傳媒採訪，談及中國在比利時澤布呂赫（Zeebrugge）與安特衛普（Antwerp）兩大港的投資時，她稱中國商船可能被「改造成運載軍事設備的軍艦」。

比利時弗拉芒廣播電視台（VRT）網站10月4日引述布魯塞爾自由大學（Free University of Brussels）教授霍爾斯拉赫（Jonathan Holslag）發布報道，他就中國在比利時港口部份所扮演的角色作出警告。拉碧在回應媒體提問時，有提及他這個訪問內容。

《政治報》根據外泄的外交電文稱，拉碧的言論發布後數天，一名比利時外交官員應中方要求，會見中國駐比利時大使館外交官。中方批評拉碧指控中國將軍艦偽裝成民用船隻，強調不應聽信謠言。中方隨後要求比利時撤回訪問中的言論，遭比利時外交部拒絕。

《政治報》引述電報內文提及，中方官員暗示在兩國的港口貿易是利潤豐厚的，若想繼續獲利，就應尊重中方商船的經濟活動。

拉碧當日被問及比利時應如何處理中國在歐洲港口最大投資者中國遠洋海運集團（COSCO）的投資時，她回應稱憂慮其國營背景，應考慮聯同其他歐盟國「減少對中國的戰略依賴」。