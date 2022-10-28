馬來西亞男泰國「險遭綁架」只因抽水煙？　還有一點「更離奇」

泰國宋卡府（Songkhla）沙刀縣19日發生一件涉及遊客的怪事，來自馬來西亞的一名商人在不明所以的情況下被2名狀漢推上車開走，所幸他跳車脫逃。整個過程都被他們所在的房屋的閉路攝錄鏡頭拍下。



事件出現新進展，商人與妻子以及朋友前往警局報案，在錄完口供後發現「綁匪」身份。

泰國《世界日報》10月27日稱，商人、其妻以及他的朋友在警局錄了3小時口供。他對調查人員交代清楚後，接受媒體訪問。

商人稱，錄完口供後了解到兩名壯漢真實身份是警察，是隸屬於沙刀縣的旅遊警察。但案件詳情還有待警方調查。「涉案」兩名警察已被安排與調查人員會面。

商人憶述案發經過時稱，當時他坐在一間屋門前與朋友一同抽水煙，兩男突然出現，在沒進行任何自我介紹以及出示證件的情況下，就在他妻兒面前將他強行帶走。

他擔心被帶走後會發生什麼事，上車後便決定伺機跳車。

他被推上車時跟兩男說，想要等妻子一同前來登車，但他們不想等，然後汽車便開走。他後來趁車速剛好放慢時跳出車。他離開汽車後就沿着公路逃跑。

馬來西亞《光明日報》28日引述商人稱，他當時擔心那些人利用其個人資料做不好的事情，畢竟他是外籍人士（妻子是泰國人），也需經常出入境泰國。

他成功逃脫後便立即聯絡律師。律師稱這件案有許多可疑之處。

曼谷廣播電視台第七台10月27日稱，當警方發現有人從事不法行為時可予截查及逮捕，但要根據證據確認對錯——縱使抽水煙確是非法行為。

泰國警察總局警總長助理就案件指出，已讓相關部門徹查，倘發現2名警察犯錯，絕不姑息，並且會還商人一個公道。

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