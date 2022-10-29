佩洛西丈夫遇襲｜歹徒支持極右陰謀論　同時是裸體主義者

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西或波洛西）位於三藩市的寓所10月28日遭闖入，疑犯當場被捕。據當地報章消息，42歲的疑犯德帕普（David Depape）是裸體主義者，同時相信極右陰謀論，多次在網絡上發表陰謀論文章。



美聯社報道，德帕普與其女友居住在三藩市，育有兩名孩子。他在當地曾參與裸體主義活動，抗議當地政府強制人們在公眾地方穿衣。在2013年德帕普被拍攝到參與一場由裸體主義者舉辦的婚禮，數十人在結婚場地外光着身子嬉戲。

圖為2013年，9年前的德帕普。他會參與支持裸體主義而在居住區活動。（AP）

同時德帕普也是極右陰謀論者，報道稱他在近日於網上發布的博客文章，都圍繞着外星人、共產主義者、宗教少數群體、變性人和針對社會精英的陰謀論。其中一篇在8月24日發表，名為「Q」的文章中，寫着他相信美國是由一個兒童性販子、戀童癖和專獵殺嬰兒的食人族的地下集團統治着。這是典型美國極右、QAnon等集團支持者相信的陰謀論。

在其他網站上，德帕普發表了有關新冠疫苗及戴口罩的陰謀論，質疑氣候變化是騙局，又稱2020年反對特朗普（Donald Trump）在大選中勝利的人應被拖到街上槍斃。在一篇文章他展示了被繪畫成殭屍的前民主黨國務卿希拉里（Hillary Clinton）吃人肉的插圖。

德帕普還發表了其他包括反猶太人的文章，聲稱猶太人資助了希特拉在德國的崛起，又稱俄烏戰爭中烏克蘭死的人愈多，猶太人購買的土地就能更便宜云云。

德帕普被捕後，被落案控以謀殺未遂、使用致命武器襲擊與虐待長者等罪名。警方正調查德帕普襲擊佩洛西的動機。