中國領層改組如何影響美中經貿關係？戴琪：有待觀望

撰文：房伊媚
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美國貿易代表戴琪（Katherine Tai） 10月28日稱，美國總統拜登（Joe Biden）政府對中國的領導層改組將如何影響兩國之間的經濟關係，持有待觀望的態度。

戴琪10月28日接受彭博社訪問。她談及中國領導層改組將如何影響美中經濟關係時稱：「我認為這真的有待『觀望』（wait and see）和『有待確定』（to be determined）。」

她稱，「中國領導層改組會有什麼影響」是每個人現在都在問的問題，不僅關於貿易有關，而關於整個美中關係有關。

她稱未來4個月內，會繼續與中國國務院副總理劉鶴接觸。但她說，暫未知中國國家主席習近平會任命誰來接替劉的職務，而這得待到2023年3月第十四屆全國人民代表大會任期開始時才會發生。

戴琪稱，美國已為一情境作準備，即是「中國加強對經濟的控制，而沒有改革行動」。美國也意識到還須「為可能讓你感到驚訝的決定做準備」，但這一天「可能不會很快到來」。

她稱，不排除中國可能會推出更多涉及市場的改革，令世界驚訝。她說當國家經歷政府過渡期時，「沒事情是注定的」。

她指拜登政府會繼續捍衛美國的利益，直到北京進行改革。

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